Stühlerücken im Vorstandsteam

Gamburg. Die Hauptversammlung des Heimat- und Faschingsvereins Gamburg fand im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Vorsitzender Roland Johannes informierte, der Vorstand habe sich seit der bislang letzten Generalversammlung 2019 zu 14 Sitzungen getroffen. Mit Corona sei das Vereinsleben zum Erliegen gekommen. Der Verein habe derzeit 134 Mitglieder.

Johannes erinnerte an Aktivitäten der Heimatabteilung wie den Laetare-Umzug 2019 und die Teilnahme an Weihnachtsmarkt Bronnbach. Das Gebrüder-Buscher-Museum werde durch den Verein betreut. Es seien verschiedene Anschaffungen erfolgt, die größtenteils durch eine großzügige Geldspende ausgeglichen wurden. Der Verein habe Wegeschilder am neuen Kulturwanderweg ersetzt, sich am Kauf eines Spielgeräts für den Spielplatz an der Halle sowie am Kauf zweier Sonnenliegen für die Ortschaft beteiligt.

Johannes listete verschiedene Arbeitseinsätze im Ortsgebiet auf. Er forderte zur weiteren Mitarbeit auf, damit es in Gamburg schön und lebenswert bleibe. Beim Blick auf die Nachwuchswerbung für den Verein freute sich der Redner, dass Jürgen und Alexandra Manz die Jugendgruppe leiten werden.

Über die Aktivitäten der Fastnachtsabteilung 2019 und 2020 informierte Doris Schwägerl. Dabei lobte sie das große Engagement aller Beteiligten. Coronabedingt habe man verschiedene Veranstaltungen absagen müssen. Auch Anfang 2022 hätten aufgrund der geltenden Vorschriften keine Sitzungen stattgefunden. Schwägerl stellte mit emotional unterlegten Worten ihren Platz im Vorstand der Faschingsabteilung zur Verfügung. Der Vorsitzenden dankte sie für das Geleistete.

Jürgen Schwägerl berichtete über die Finanzen. Die Prüfer Christian Fiederlein und Dieter Drach bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Der von Hartmut Lang vorgeschlagenen Entlastung stimmte die Versammlung zu.

Ehrungen

Es folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehn Jahre Mitgliedschaft lagen Urkunden bereit für Jens Rögener, Ursula Benz, Julian Benz, Luana Benz, Sophia Benz, Andreas Fiederlein, Christina Fiederlein, Theresa Fiederlein, Julia Fiederlein, Roland Johannes, Helmut Böhrer, Edeltraud Kobe, Ernst Baumann, Thalia Baumann, Tristan Baumann, Heiko Keller, Kerstin Lemm, Torsten Lemm und Christiane Busch. Seit 25 Jahren dem Verein treu sind Marianne Blasig, Peter Mayer, Beate Mayer, Daniel Mayer, Dennis Mayer, Jürgen Herbach. Ralf Dorbath, Silke Dorbath, Elisabeth Harter, Aaron Krug, Anke Krug und Miriam Krug. Seit 40 Jahren Mitglied sind Karl Eckert, Hans Ullrich, Manfred Frank, Werner Hörner, Hartmut Lang, Lorette Winkler, Dieter Winkler, Renate Martin, Elisabeth Häfner, Rudolf Fiederlein, Udo Glock, Michael Weiß, Eleonore Müller, Helmut Martin und Manfred Krug. Der Vorsitzende nannte die Namen jener, die als Gründungsmitglieder dem 1981 gegründeten Verein weiter die Treue halten: Karl Eckert, Hans Ullrich, Hartmut Lang, Rudolf Fiederlein und Dieter Winkler.

Die Versammlung wählte Roland Johannes zum Vorsitzenden, Torsten Lemm zu seinem ersten Stellvertreter (Heimatabteilung), Annett Welde zur zweiten Stellvertreterin (Vorsitzende Abteilung Fasching), Torsten Lemm zum Schriftführer und Jürgen Schwägerl zum Kassierer. Beisitzer sind Alexander Herbach und Helmut Martin, stellvertretende Beisitzer Alexandra Manz und Doris Schwägerl. Als Kassenprüfer fungieren Christian Fiederlein und Dieter Drach, als stellvertretende Kassenprüfer Alexander Drach.

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind nach teils jahrzehntelanger, verantwortungsvoller Vereinsarbeit einige Mitglieder. Reinhard Keller war seit 2005 erster stellvertretender Vorsitzender. Hans Ullrich fungierte 41 Jahre als Schriftführer. Doris Schwägerl legte ihr Amt als zweite stellvertretende Vorsitzende und als Vorsitzende der Faschingsabteilung nieder. Ebenso verließen Christel Bethäuser-Herbach (Beisitzerin Fastnacht) und Herbert Lappel, der stets ein Auge auf das Gamburger Buscher-Museum gehabt hat, den Vorstand.

Christiane Busch hat fünf Hochstammobstbäume ziehen lassen. Sie regte an zu überlegen, wo dafür Plätze seien. zug