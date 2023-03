Stefan Kempf kandidiert

Werbach. Stefan Kempf hat, nachdem es hierzu ja schon länger mehr als nur Gerüchte gab, am Freitag seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters von Werbach im Rathaus eingegeben. Unter dem Wahlslogan „Gemeinsam Bewährtes erhalten – Zukunft gestalten!“ möchte sich der Stadt- und Kreisrat aus Wertheim mit unverstelltem Blick den Bedürfnissen der Bürger annehmen und mit den Beschäftigten im Rathaus sowie den Mitgliedern des Gemeinderats eine nachhaltige Gemeindeentwicklung vorantreiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Seit Jahren verfolge ich mit großem Interesse die positive Entwicklung Werbachs. Im Teilort Gamburg habe ich meine Ausbildung zum Schreiner absolviert“, sagt Kempf, der in der Kommune sehr viel Potenzial sieht. Als Ottmar Dürr bekannt gegeben hat, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen, sei er ermuntert worden, sich um dieses verantwortungsvolle Amt zu bewerben. „Das hat mich in meinem Vorhaben bestätigt“, so Stefan Kempf. Die Gesprächspartner aus verschiedensten Kreisen waren überzeugt, dass Kempf ein guter Bürgermeister sein wird, weil er neben dem unternehmerischen Sachverstand auch über die nötigen Erfahrungen auf kommunalpolitischer Ebene sowie die Fähigkeit zu unkonventionellem und pragmatischem Denken verfüge.