Zwei 14-jährige Telefonbetrüger in Weikersheim festgenommen

Weikersheim. Zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren wurden am Freitagmittag, 24. Februar, nach einem so genannten „Schockanruf“ in Weikersheim durch die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Mitglieder einer Bande zu sein, die insbesondere ältere Menschen mittels Telefonanrufen systematisch betrügt. Die beiden Betrüger hatten einer 74-jährigen Frau erfolgreich Geld abgeknöpft. Als sie es am nächsten Tag erneut bei der Frau versuchten, war diese aber darauf vorbereitet, denn sie hatte bereits Anzeige erstattet und wurde von der Polizei entsprechend instruiert. Bei der zweiten Geldübergabe schnappte die Falle dann zu, und beide 14-Jährige wurden festgenommen.

