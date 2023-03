Es ging höchst lebendig zu am Samstag in der Tauberphilharmonie: Johannes Mnich hatte gemeinsam mit dem Schirmhern, Bürgermeister Nick Schuppert, zum Zukunftstag geladen.

Man habe schon einiges auf den Weg gebracht, so Schuppert in seiner Begrüßung: Das Nahwärmekonzept stehe, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LEDs sei in der Vorbereitung, schon umgesetzt oder in

