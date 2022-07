Weikersheim: 21-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Weikersheim. Der 21-Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße von Weikersheim kommend in Richtung Tauberhöhe unterwegs.

Im Bereich der dortigen Serpentinen kam der Motorradfahrer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.



