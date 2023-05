Walter Röhrl kommt nach Weikersheim

Weikersheim. Für Porsche- und Rallye-Fans ist die 2. Röhrl-Klassik Oldtimerrallye ein Leckerbissen – auch in Weikersheim. Am 11. Mai ab 18.30 Uhr werden 140 historische Porsche über den Weikersheimer Marktplatz rollen. Diese Veranstaltung bietet eine seltene Gelegenheit, den zweifachen Rallyeweltmeister Walter Röhrl, den deutschen Schauspieler Hinnerk Schönemann sowie 140 Porsche-Oldtimer und -Youngtimer persönlich zu sehen.

Das perfekte Ambiete für ein solch historisches Zusammentreffen bietet der Marktplatz Weikersheim mit dem majestätischen Schloss im Hintergrund. Ein Moderator wird die Besucher mit Informationen zu den Fahrzeugen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern versorgen.

Die 2. Röhrl-Klassik zu Besuch in Weikersheim verspricht, ein unvergesslicher Abend für alle Oldtimer-Fans zu werden. Ein zweites Mal werden die Porsche der Röhrl-Klassik Weikersheim besuchen. Am Samstag, 13. Mai ab 8 Uhr findet auf dem Parkplatz der Tauberphilharmonie eine Leistungsprüfung statt.

Die 2. Röhrl-Klassik ist eine Oldtimer-Rallye für klassische Porsche. Keine Rallye im herkömmlichen Sinne, sondern eine Orientierungsfahrt mit Gleichmäßigkeitsprüfungen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. Für die zweite Auflage sind nur luftgekühlte und Transaxle-Porsche bis zum Baujahr 1998 zugelassen, die Teilnehmerzahl ist auf 140 Fahrzeuge begrenzt.

Walter Röhrl, legendärer Rallye-Weltmeister, ist nicht nur Namensgeber und Schirmherr der Veranstaltung, er ist aktiver Teilnehmer und tauscht seinen Rallye-Montur gegen eine bequeme Schiebermütze und ein legeres Polohemd. Die 2. Röhrl-Klassik findet von 10. bis 13. Mai in Bayern und Baden-Württemberg statt und führt durch die Landschaften in den Regionen Mittel-, Unter- und Oberfranken, Main-, Tauber- und Altmühltal sowie Oberpfalz, die Fränkische Schweiz und den Spessart.

Start und Zielort ist Rothenburg ob der Tauber. Der Start erfolgt am Donnerstag, 11. Mai um 14 Uhr auf dem Marktplatz Rothenburg ob der Tauber, Ziel ist am Samstag, 13. Mai um 14.30 Uhr am selben Ort. Die Streckenlänge beträgt circa 750 Kilometer an 2,5 Fahrtagen.

Kontakt über die Stadt Weikersheim, Jennifer Sauer, Telefon 07934/ 102-45 E-Mail: jennifer.sauer@weikersheim.de