Viele Sportabzeichen verliehen

Laudenbach. Traditionell bildet die Jahresabschlussfeier des TSV auch den würdigen Rahmen für die Übergabe der Urkunden und Ehrennadeln für die Teilnehmer des Sportabzeichen-Wettbewerbs. Volker Silberzahn als Sportkreisvorsitzender überbrachte das Grußwort vom Württembergischen Landessportbund als auch vom Sportkreis Mergentheim und bedankte sich beim Vorstand für Leistung und Einsatz im Verein. Zum 34. Mal wurde die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens in den Sommermonaten angeboten.

TSV-Vorstand Harald Götz war sichtlich erfreut, dass sich so viele Jugendliche und Erwachsene an der Aktion beteiligt haben. Mit 32 Kindern und Jugendlichen sowie 21 Erwachsenen entspricht das eine Quote von elf Prozent gemessen an der Mitgliederanzahl. Stolz ist man besonders darauf, dass insgesamt neun Familien das Deutsche Sportabzeichen erworben haben. Die Leistungsvorgaben, um die Abzeichen für Bronze, Silber oder auch Gold zu erreichen, sind durchaus anspruchsvoll. Mit einem gewissen Ehrgeiz, Spaß und Freude am Sport sind Leistungssteigerungen also bei jedem möglich, wozu sicherlich auch das Sportgelände der Stadt Weikersheim beigetragen hat. Die hohe Anzahl der Sportabzeichenteilnehmer im Verhältnis zur Mitgliederanzahl der Jahre 2020 und 2021 wurde auch mit einer Spende der Sparkasse Tauberfranken mit einem Betrag von 1600 Euro gewürdigt. Eine Teilnahme lohnt sich also im doppelten Sinne. Anschließend überreichte Vorstand Götz gemeinsam mit der Sportabzeichenprüferin Leoni Götz die Urkunden an die Kinder und Jugendlichen, Sportkreisvorsitzender Silberzahn gemeinsam mit Götz an die Erwachsenen sowie die Familiensportabzeichen. Nicht zu vergessen sei der Einsatz der fünf Sportabzeichen-Prüfer mit Brigitta und Hans-Walter Selig, Veronika Leifeling, Leonie Wirth und Patrick Leifeling. Das Jahr 2022 hat erneut gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt, Zuversicht und das Miteinander im Verein ist. Für das kommende Jahr ist man beim TSV erwartungsvoll und hofft, dass man bei bester Gesundheit gemeinschaftlich wieder sportlich aktiv werden kann.

Sportabzeichenteilnehmer Jugend: Gold: Pia Dietzel (9), Benedikt Ley (8), Marie Ley (6), Theo Dietzel (6), Jule Leifeling (3). Charlotta Ulshöfer (2), Anna Ley ( 2), Theo Weidenmüller (1), Annika Gromes (1). Silber: Sarah Neef (8), Clara Zenkert (7), Ben Sturm (7), Lena Rank (7), Emilia Öchsner (7), Marlo Lüdemann (7), Pius Fermüller (6), Johann Stuka (6), Bastian Striffler (4), Felix Rank (3), Julius Öchsner (3), Paula Muhler (3), David Stuka (2), Leo Tagscherer (2), Caroline Milnikel (2), Nico Gromes (1), Leonard Link (1), Klara Landwehr (1). Bronze: Lenni Lüdemann (7), Luis Tagscherer (6), Niklas Metzger (4), Jonas Wirth (1), Marie Wirth (1).

Sportabzeichenteilnehmer Erwachsene: Gold: Martin Rank (22), Doris Silberzahn (21), Harald Götz (21), Bianca Sturm (17), Tobias Sturm (17), Petra Müller (14), Petra Silberzahn (11), Alexandra Dietzel (6), Martina Ley (4), Hans Tierhold (4), Isolde Neef (2). Melanie Lüdemann (1), Marko Lüdemann (1), Thomas Link (1). Silber: Veronika Leifeling (7), Gabriele Götz (5), Barbara Wirth (1), Joachim Neef1), Marius Götz (1). Bronze: Emily Walsh (1), Harald Stuka (1).

Familiensportabzeichen: Familie Sturm (7), Familie Dietzel (6), Familie Rank (3), Familie Ley (3), Familie Götz (2), Familie Neef (2), Familie Wirth (1), Familie Stuka (1), Familie Lüdemann (1). pml