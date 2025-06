Spitzenstimmung beim närrischen Fasching des TSV Laudenbach

Weikersheim. Eine Superstimmung herrschte beim bunten und abwechslungsreichen Faschingsprogramm des TSV Laudenbach in der Zehntscheune. Conférencier Matthias Metzger bot ein abwechslungsreiches Programm mit viel Witz und Humor. Viele TSV-Aktive von Jung bis Alt zeigten ihr sportliches Können, boten tolle Tänze und Showeinlagen bei einem närrischen, unterhaltsamen Abend in der Zehntscheune.

Mit dem Einzugsmarsch der TSV Garde und dem TSV-Chef Harald Götz wurde das Programm eröffnet. Neben dem zahlreichen Narrenvolk und Gästen wie Bürgermeister Nick Schuppert, Ortsvorsteher Martin Rüttler, Ehrenvorsitzender Hans-Walter Selig mit Frau Brigitta wurde auch die Band „Dolce Vita“ willkommen geheißen. Das Programm startete mit dem Tanz der rot-weißen TSV-Garde. Wie immer war das Publikum von der ersten Minute an voll da und unterstützte die Mädels mit viel Klatschen. Die TSV-Jugend mit ihrem Motto „Das Leben ist bunt“ zeigte, was so tänzerisch in ihr steckt. Veronika Leifeling und Leonie Götz waren ihre Trainerinnen. Die Rope-Skipping Gruppen sind ein Aushängeschild des TSV. Mit dem Thema „Minions“ zeigten die Kleinsten und Mittleren was man als Kind mit dem Sprungseil schon alles sportlich drauf hat.

Geschicklichkeit, Koordination und Beweglichkeit

Die Großen präsentierten optisch unter „Schwarzlicht“ einen überzeugenden Auftritt, wo die Geschicklichkeit, Koordination und Beweglichkeit mit noch mehr Spaß zu sehen waren. Die Vorführungen wurden von Helen Reuter und Greta Wirth einstudiert. Schick gekleidet unter rötlichem Bühnenlicht gaben die TSV-Mädels mit „Red and Black Panda“ ihre tänzerischen Fähigkeiten zum Besten. Leonie Götz war die Ideengeberin für diesen etwas verführerischen Auftritt. Seit Jahren Stammgäste beim TSV-Fasching sind die Gruppen „Schnockettis“ und „Dancing Moskitos“ aus Königshofen. Mit dem Motto „Der Countdown unseres Lebens“ und „Zwischen Schein und Sein – Zirkus unserer Zeit“ verzauberten sie thematisch, optisch und tänzerisch das begeisterte Publikum. Perfektion, Power und Spaß beim Tanzen zeichnen diese beiden Gruppen aus und präsentierten Showtanz auf allerhöchstem Niveau. Ohne eine Zugabe und dem Schlachtruf „Schnocke voran“ durften die Gruppen die Bühne nicht verlassen. Auch ihre Trainerinnen Nina Brenner, Laura Stang, Melina Hellborn, Selina Eckert, Julia Kleinheinz und Helen Gabel genossen den Dank von Metzger und den Applaus des Publikums.

Die Überraschung des Abends war die Ansage des Conférenciers mit Bürgermeister beziehungsweise Vampir Nick Schuppert als Büttenredner. Angekündigt als braver Mann, doch er will zeigen, dass er auch anders kann – so seine Begrüßung. Als Vorsitzender des Stadtrats beherrsche er die Stadt oder glaube es zumindest. Seine Vortragsthemen waren bunt gemischt. Von prä-nataler Kinderbetreuung, dass die Stadt keine goldenen Wasserhähne verbaut – denn er ist ja Schwabe, die neue Grundsteuer – die die Leute zur Weißglut treibt, Steuern eintreiben hat Tradition – früher war es der Zehnte, heute fordert der Fiskus satte 50 Prozent. Von zehn Kartoffeln sind fünf für den Staat, der Rest gibt ein bisschen Kartoffelsalat. Falsche Steuerbescheide vom Finanzamt und die Genussmittelsteuer zum Schluss. Ob Whisky, Korn oder Weinbranntverschnitt – Väterchen Staat säuft immer mit. Er isst gerne Tomatensuppe auch zum politischen Zweck, denn „das Rote muss weg“. Er liebt seine Arbeit trotz aller Krisen, jedoch besonders an Tagen wie diesen. Er hat sich beim TSV-Fasching als ein Büttenass mit viel Humor präsentiert und die Saalrakete war der verdiente Lohn.

Aerobic sind rhythmische Bewegungen zu motivierender Musik. Das zeigten die TSV-Frauen mit ihrem Outfit und Tanz zu „Bauch, Beine und Po“. Mit der Frage „Tut er`s oder tut er`s nicht?“ zogen die TSV-Fussballer die Narren per Video in ihren Bann. Fünf Akteure mussten je zwei Aufgaben erledigen wie „Mit dem Bobby Car durch die Waschanlage?“ oder „30 Sekunden mit Mistbrühe duschen?“. Alle Aufgaben wurden erledigt und auch die Saalabstimmung mit BM Schuppert und OV Rüttler wurden verloren. Als Strafe mussten die Beteiligten eine Dose leckeren Surström essen. Leider nicht live auf der Bühne.

Ein Höhepunkt des Abends ist immer wieder der Auftritt des TSV-Männer-Balletts. Als Zirkusakrobaten wirbelten sie tänzerisch als auch mit tollen Sprung- und Hebefiguren über die Bühne. Die Stimmungsrakete des Publikums war der Dank für diesen begeisternden Auftritt auch für ihre Trainer Thomas Moll und Nikolai Metzger.

Es war ein rundum gelungener Faschingsabend des TSV Laudenbach. Götz bedankte sich zu später Stunde bei allen Aktiven und den vielen Helfern vor und hinter den Kulissen. Sein besonderer Dank galt Matthias Metzger und dem Organisator Josef Vorholzer. Mit einer letzten Stimmungsrakete verabschiedeten sich die Akteure des Abends und die Band „Dolce Vita“ bot jung und alt die Chance, sich jetzt selbst sportlich beim Tanzen zu betätigen.