Landesjugend-Blockflötenorchester spielt in Weikersheim

Weikersheim. Ein seltenes Klangerlebnis bietet das Landesjugend-Blockflötenorchesters Baden-Württemberg bei einem Konzert in Weikersheim. Die Blockflöte – für viele Kinder ist sie das erste Instrument, das sie spielen und lieben lernen, ob im Einzel- oder Gruppenunterricht. Selten zu erleben ist dagegen ein Blockflötenorchester. Am Samstag, 10. September, um 14 Uhr, bietet sich diese schöne Gelegenheit. Das Landes-Jugend-Blockflötenorchester Baden-Württemberg präsentiert in einem Werkstattkonzert in der Tauberphilharmonie ein abwechslungsreiches Programm mit Werken aus Barock, Klassik Swing und Moderne. Das Ensemble ist für einen Probenaufenthalt in der Musikakademie Schloss Weikersheim zu Gast. Dafür finden sich jugendliche Flötisteninnen und Flötisten aus ganz Baden-Württemberg zusammen. Im Orchester sind Kontrabass und Subbassflöten wichtigen Stützen, eine schöne Mitte wird aus Bass-, Tenor- und Altblockflöten gebildet, und wenige Sopranblockflöten erweitern den Orchesterklang in der Höhe. Alle gemeinsam bilden ein Ensemble mit harmonischem warmen Klang. Das Orchester wird durch den Landesmusikrat Baden-Württemberg getragen und aus dem Landes-Jugendplan gefördert. Der Eintritt ist frei.

