Kärwe-Ziel mit Fragezeichen

Weikersheim. Der beschlossene Ersatzneubau des maroden Pionierstegs an den Fest- und Sportplätzen: Kurzes, aber öffentlichkeitswirksames Thema vor dem Gemeinderat. Eigentlich ist planerisch und finanziell alles unter Dach und Fach. Doch möglicherweise gibt es einen „Hänger“ bei der Baufirma. Zielmarke für die Fertigstellung war die Kärwe im Herbst. Es könnte beim Termin „sportlich“ werden, so Wolfgang Deeg vom Bauamt. Bislang stimme die Taktung, aber im Detail stecke man nicht drin. Kärwe-Umsetzung also mit Fragezeichen. mrz

