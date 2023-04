Hohe Qualität, weiter Horizont

Weikersheim. Die besten Werke junger Komponierender wurden beim 38. Bundeswettbewerb Jugend komponiert der Jeunesses Musicales Deutschland ausgezeichnet.

120 Jugendliche im Alter von zwölf bis 22 Jahren hatten in drei Altersgruppen fast 200 Werke eingereicht. Vom 10. bis 16. April waren die Förderpreisträger zu Gast in der Kompositionswerkstatt Schloss Weikersheim, wo sie sich mit anderen komponierenden Jugendlichen und Dozierenden austauschten und hoch-intensiv und kreativ mit arrivierten Komponisten und herausragenden jungen Musikern des Deutschen Musikwettbewerbs (Deutscher Musikrat) arbeiteten und ihren kompositorischen Horizont erweiterten.

Dozent war unter anderem Gordon Kampe, der aktuell eine Professur an der Hamburger Musikhochschule inne hat und Präsident der Gesellschaft für Neue Musik ist. Am Samstagabend erhielten die Jugendlichen ihre Urkunden und erlebten gemeinsam mit dem Publikum die Aufführung ihrer Werke: ein interessantes und inspirierendes Schaufenster zur zeitgenössischen neuen Musik. Mit dem Bundeswettbewerb Jugend komponiert verbindet die JMD ihren Anspruch einer Persönlichkeitsbildung durch Musik. Anstelle von Preisgeldern erhalten jedes Jahr insgesamt 15 Bundespreisträger und 15 Förderpreisträger hochwertige Stipendien in Form eines Stipendiums zur Teilnahme an einer Kompositionswerkstatt. jmd