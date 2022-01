Nach der aktuellen Corona-Verordnung dürfen in Baden-Württemberg Kulturveranstaltungen mit bis zu 50 Prozent der zugelassenen Kapazität stattfinden. Da die Veranstaltung mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern am 3. Februar in der Tauberphilharmonie längst ausverkauft war, wird sie aufgrund der Vorgaben zweimal am gleichen Abend stattfinden: um 18 und 20 Uhr. Die Kartenkäufer wurden per E-Mail

...