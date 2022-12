Geflüchtete sollen in Büchern ein Stück Heimat finden

Wie schwierig muss es für junge Menschen in einem anderen Land sein, wenn viele notwendige und wichtige Dinge zu Hause bleiben? Etwa Lieblingsbücher, die man gut mit Erwachsenen lesen oder alleine durchblättern kann? Um ein Stück Heimat in einem neuen Land zu finden, hat das Goethe-Institut das Projekt „Ein Koffer voll mit Büchern“ ins Leben gerufen und an 600 Bibliotheken in Deutschland

...