Zentraler Ort wird aufgewertet

Altheim. Der Dorfplatz in Altheim soll auch im Hinblick auf die im Jahr 2024 stattfindende 1250-Jahr-Feier, aber auch als Örtlichkeit zahlreicher Veranstaltungen im Jahresverlauf mit einem Toilettenhaus ausgestattet und somit aufgewertet werden. Die bereits gestarteten Arbeiten entwickeln sich durch die Unterstützung von Firmen, der Gemeindearbeiter und Helfer. Derzeit wird fleißig gemauert und das Gebäude nimmt Form an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bürgerverein Altheim möchte als Organisations- und Koordinierungsstelle der Vereinsgemeinschaft und Förderer des bürgerschaftlichen Engagements mit dem Gemeinschaftsprojekt einen Beitrag zur Dorfentwicklung und zur Festigung der Dorfgemeinschaft leisten.

Der Dorfplatz in Altheim ist ein zentraler Ort und bietet den örtlichen Vereinen und Institutionen Platz und Gelegenheit für zahlreiche Veranstaltungen im Jahreskalender. Als einer der Gründe wachsender Zurückhaltung, insbesondere bei längeren Veranstaltungen, erwies sich jedoch das Fehlen sanitärer Einrichtungen.

Mehr zum Thema Crowdfunding 500 000 Euro für die Region Mehr erfahren

Der Neubau eines Toilettenhauses und die Verlegung einer sicheren Strom- und Wasserversorgung für einen reibungslosen Veranstaltungsverlauf stellen einen absoluten Mehrwert für den Dorfplatz, aber auch für Altheim im Ganzen dar.

Das Toilettenhaus macht den Besuch einer Veranstaltung auf dem Dorfplatz für alle Gäste angenehmer. Insbesondere für Familien mit Kleinkindern, älteren Menschen sowie Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wird das Verweilen oder ein Besuch generell erleichtert.

Eigenleistungen werden erbracht

In diesem Zusammenhang wird der Dorfplatz für Veranstalter attraktiver, um so das Dorfleben mit einem Event zu bereichern. Errichtet wird das Toilettenhaus weitestgehend durch Eigenleistungen der Vereine und Bürger Altheims.

Durch die Unterstützung über das Crowdfundingprojekt kann dieses Gemeinschaftsprojekt verwirklicht und beendet werden, ein möglichst großer Teil der Kosten der benötigten Baumaterialien werden hierdurch gedeckt.

Die Volksbank Franken hat zum Ziel, mit ihren Spenden Projekte zu fördern, die von den Menschen der Region unterstützt werden. Man kann deshalb dort Projekte einreichen, für die man Spenden sammeln möchte. Hierzu setzt man eine bestimmte Summe fest, die am Ende gesammelt werden soll. Im Fall des Bürgervereins Altheim 10 000 Euro. In der Finanzierungsphase kann nun jeder, der das Projekt unterstützen will, einen bestimmten Geldbetrag einzahlen. Die Volksbank verdoppelt jeden gespendeten Betrag – bis maximal 1000 Euro. Somit müssen bei einer geplanten Endsumme von 10 000 Euro mindestens 5000 Euro von verschiedenen Personen, Vereinen, Firmen, Institutionen gespendet werden. Natürlich dürfen auch mehr Spenden eingehen, die Summe der Volksbank ist jedoch auf 5000 Euro begrenzt.

Um zu beurteilen, ob ein Projekt Aussicht auf Erfolg hat, gab es vor der Finanzierungsphase die sogenannte Fan-Phase. Hier mussten sich 100 Personen auf der Website der Volksbank beim Projekt „Toilettenhaus“ registrieren und es als Fan unterstützen. Diese Fan-Phase konnte bereits erfolgreich abgehakt werden, was für einen breiten Zuspruch des Projektes spricht. Wer noch Fan werden möchte und das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann dies über die Website https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/toilettenhaus tun. Wer nicht die technischen Voraussetzungen hat, kann in der Spendenphase auch gerne in die Spendendosen in Altheimer Geschäften nutzen sowie Spenden bei Michael Kappes oder Alexander Kappes abgeben. dka