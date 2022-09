Würfelaktion für die Vereine

Walldürn. Würfeln für einen guten Zweck: „ Walldürn gemeinsam“ und die IHK starten zusammen mit der Stadt Walldürn im Rahmen des am 16. und 17. September stattfindenden „2. Dürmer Lichderfeschds“ eine Würfelaktion zugunsten der Walldürner Vereine. Durch diese Würfelaktion sollen potenzielle einheimische und auswärtige Kunden verstärkt für die regionale Walldürner Geschäftswelt sensibilisiert werden. An beiden Tagen können alle Einkaufskunden zu den Öffnungszeiten in den Geschäften durch Würfeln Punkte für „ihren“ Verein sammeln, und bei den an dieser Aktion teilnehmenden Handwerkern, Bürogeschäften und Firmen können die Teilnehmer auch ohne Einkauf würfeln. Die Karten können, solange der Vorrat reicht, ausgegeben werden.

Jeder Kunde würfelt einmal, und die gewürfelte Augenzahl wird dann auf einer zuvor mit dem Namen des Teilnehmers und dem zu unterstützenden Verein ausgefüllten Teilnehmerkarte eingetragen und danach mit dem Stempel des teilnehmenden Geschäfts beziehungsweise der der teilnehmenden Firma abgestempelt und die Teilnehmerkarte muss dann bis spätestens zum 30. September in der Tourist- und Freizeitinformation im Alten Rathaus in der Hauptstraße 22 in Walldürn abgegeben werden.

Geldpreise für Vereine

Dort werden anschließend die abgegebenen Teilnehmerkarten gezählt und ausgewertet. Auf die fünf Vereine, die am Ende die meisten Punkte von den Teilnehmern dieser „Heimat shoppen“–Aktion erhalten haben, warten am Ende schöne Geldpreise: 1. Platz 1500 Euro, 2. Platz 750 Euro, 3. bis 5. Platz jeweils 250 Euro, gesponsert von den Stadtwerken, der Volksbank Franken und der Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Teilnehmende Geschäfte, Handwerksbetriebe, Bürogeschäfte und Firmen bei dieser Würfel-Aktion sind:

Autohaus Golderer, Autohaus Gramling, Autohaus Rüttiger, Autohaus Trusch, Bäckerei Günter, Bäckerei Leiblein, Backstube Müssig, Beauty Place, Berres Nudeln, Blumenhaus Kaufmann, Busunternehmen Berberich GmbH, Central-Apotheke, Elektro Hess, Friseurteam Hefner, Gasthof Hirsch, Gaststätte Linkenmühle, Gaststätte Schieser, Getränke Löhr, Golf-Club Neusass, Hess Frisöre, Ihr Bäderbauer Kreis, Leistungszentrum Eisi, Logistik Express Baumann, Löwenlichtspiele Walldürn, Marien-Apotheke, Metzgerei Kaufmann, Odenwald Treuhand, Oliver Stumpf Signal Iduna, Reisecenter Odenwald, Schuhmoden Müller, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sportbox, Stadtwerke Walldürn, Uhren-Schell, Volksbank Franken, Wäscherei Paar, Wohnfitz Walldürn und ZG Raiffeisen Baustoffe Walldürn. ds