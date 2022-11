„Winterzauber“ verzauberte

Hornbach. Zum „Winterzauber“ auf dem Erlebnisbauernhof hatte die Familie Weismann am Samstag in Kleinhornbach eingeladen und konnte damit einmal mehr hunderte von Gästen aus nah und Fern ansprechen.

Rechtzeitig zum Start am Samstagnachmittag setzte dann erstmals in diesem Jahr dicker Schneefall ein und gab der Veranstaltung letztlich auch den würdigen winterlichen Rahmen. An dem reichhaltigen Angebot hatten nicht nur die Kinder ihren Spaß, die sich nach Belieben auf dem Bauernhofareal austoben konnten und am Basteltisch, der Strohhüpfburg oder den zahlreichen Streicheltieren großen Spaß hatten. Kulinarische Köstlichkeiten fanden reißenden Absatz.

In den festlich dekorierten Zelten konnten sich die Besucher wohlfühlen und wer gerade keinen Platz bekam, der konnte sich zunächst einmal die liebevoll gestalteten Weihnachtsangebote an den Bastelständen anschauen und das eine oder andere Unikat erwerben.

Wie attraktiv der „Winterzauber“ auf dem Bauernhof inzwischen ist, lässt sich am besten an den Nummernschildern der Besucher ablesen, die einige Kilometer in Kauf nehmen um mit den Kindern für ein paar Stunden einzutauchen in diese wunderschöne Wohlfühlatmosphäre. kn