Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Braun feiert Firmenjubiläum - Ein historischer Überblick über das Unternehmen und das Werk in Walldürn Technologiezentrum für Rasierer

1921 als kleine Ingenieurwerkstatt in Frankfurt am Main gegründet, feiert Braun in diesem Jahr Firmenjubiläum als international erfolgreiche Design-Marke. Eine Säule ist das Werk in Walldürn.