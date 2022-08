Rundhauber im Mittelpunkt

Walldürn. Unter dem Motto „Ein Nachmittag in der Bibliothek“ stand am Mittwochnachmittag die Aktion bei den Ferientagen für Kinder ab sechs Jahren mit Bianca Fürst, Monika Dörr, Ulrike Wüst und Karin Hennige vom Bibliotheksteam als Leiterinnen. 20 Mädchen und Jungen hatten sehr viel Spaß und Freude beim Kennenlernen der Bibliothek und einer Lesung mit der Walldürner Buchautorin Ute Baumann aus ihrem Buch „Meine kleine Geschichte – Mercedes LK 710 sucht Familienanschluss“ sowie dem Anmalen von Bildern aus einem Malrätselbuch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Monika Dörr vom Bibliotheksteam präsentierte sich im Anschluss die Buchautorin Ute Baumann in einer Lesung mit Ausschnitten aus ihrem im Jahr 2020 verfassten Buch „LK 710 sucht Familienanschluss“, einem Buch über die Geschichte eines kleinen Lkw und seiner verrückten Familie.

Aus der Sicht des Lkw

Geschrieben hat Buchautorin Ute Baumann dieses Buch aus der Sicht des Lkw. Wobei im Verlauf dieser Geschichte zu erfahren ist, was mit ihm alles passiert, als er als alter, verrosteter Lastwagen zu „seiner etwas verrückten Familie“ in den Odenwald kam und dann von dieser liebevoll restauriert wurde. Eine Geschichte, mit viel Herzblut geschrieben sowie mit deren eigentlichen tieferen Botschaft: Füreinander da sein, zusammenhalten und was daraus entstehen kann.

Mehr zum Thema Filmpreis «Im Westen nichts Neues» geht ins Oscar-Rennen Mehr erfahren Mit 87 Jahren «Brigitte Bardot der DDR» - Eva-Maria Hagen gestorben Mehr erfahren

Während Buchautorin Ute Baumann den Text verfasste, wurden die Bilder zu diesem Buch von Sohn Robin Baumann gezeichnet, der diese Geschichte hautnah miterlebt hat. Gemütlich von den eigens für die Kinder in der Bibliothek eingerichteten Sitzpolstern aus konnten diese die Geschichte aus Walldürn miterleben und mitverfolgen – eine Lesung mit beeindruckenden und imposanten Bilderpräsentationen.

Wie man mitverfolgen konnte, war der „710“ nach seiner Überfahrt von Oberhausen nach Walldürn ein Schrotthaufen, ehe sich Armin Baumann zusammen mit seinen beiden Söhnen an die Arbeit machte, um das Fahrzeug zu reparieren und zu restaurieren. Nach mühevollen dreieinhalb Jahren Restauration mit vielen Höhen und Tiefen und insgesamt 2100 Arbeitsstunden war es dann endlich soweit: Der „LK 710 Rundhauber“ war fertig.

Mit diesen Hintergrundinformationen und den gezeigten ganz vielen Emotionen war diese Lesung etwas fürs Herz, und am Ende konnten alle Kinder als Überraschung das im Eingangsbereich des Auerberg-Schulzentrums geparkte Fahrzeug bestaunen und bewundern.

Im Anschluss durften alle Kinder dann noch Bilder aus einem von Ute Baumann und ihrer Familie zusammengestellten Malrätselbuch bunt anmalen und außerdem einige Rätselfragen über die vorher gehörte Bilderbuchgeschichte beantworten. ds