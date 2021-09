Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Rippberg - Drei Chöre feiern Jubiläum / Blick in die Annalen / Feier am 10. Oktober in der Sporthalle Rippberger Chöre bringen es zusammen auf 290 Jahre Chorgesang

Zusammen 290 Jahre Chorgesang, in Rippberg wird Jubiläum gefeiert. Die Chorgemeinschaft wird 50 Jahre alt: Sie ist der Zusammenschluss von Männergesangverein und Kirchenchor. Die Feier findet am 10. Oktober in der Sporthalle statt.