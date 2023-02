Walldürn. Bevor mit der ersten Vernissage 2023 am 12. März der Verein kunstreich wieder sein reguläres Ausstellungsjahr startet, gibt es Interessantes in den drei großflächigen Schaufenstern der Galerie Fürwahr zu sehen. Die Wanderausstellung der Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart zeigt preisgekrönte Arbeiten aus dem 56. Schülerwettbewerb.

Aus allen Schularten wurden knapp 1000 Plakate zum Thema „Alt und Jung“ in Baden-Württemberg eingereicht. Die 21 Siegerplakate sind nun noch bis 5. März in der Galerie Fürwahr zu sehen. Etliche Schulklassen aus Walldürn haben die Gelegenheit bereits wahrgenommen und mit ihren Lehrerinnen und Lehrern einen Altstadtspaziergang gemacht, um die Schüler-Plakatkunst in den Fenstern der Hauptstraße 26 bis 28 in Augenschein zu nehmen. Der Verein kunstreich möchte Schülerinnen und Schüler mit diesem Angebot auch dazu auffordern, selbst aktiv zu werden.

Preisgekrönte Schülerarbeiten sind bei der Galerie Fürwahr zu sehen. © Verein Kunstreich

Das Vorstandsteam mit Ann-Kathrin Beyersdorfer, Gaby Eder-Herold und Ramona Paar hatte in der Vergangenheit bereits erfreuliche Kooperationen mit Walldürner Schulen in die Wege geleitet.

kunstreich möchte auf solche Aktionen auch weiterhin nicht verzichten.