Landesehrennadel für Tobias Trabold

Nach zwei Jahren Unterbrechung wegen Corona durfte Abteilungskommandant Uwe Schneider viele Gäste zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wettersdorf begrüßen.

Wettersdorf. In den vergangenen drei Jahren gab es einige Aktivitäten und Veränderungen. Die letzte Hauptversammlung war im März 2019. Ebenso fanden in diesem Jahr drei Ausschusssitzungen statt. 2020 fand nur eine Ausschusssitzung statt und 2021 gab es keine Ausschusssitzung. Man habe 2019 vier Feste besucht. Eigene Veranstaltung wie Rehessen, Maibaumstellen, Maiwanderung, Jubiläumsfest und Nikolausabend seien 2019 absolviert worden.

Die Einsatzabteilung zähle 31 Mitglieder. 2019 seien drei neue Feuerwehrler hinzugekommen. 21 Mitglieder seien im aktiven Dienst, zehn in der Alterswehr. Auch der Ausbildung- und Weiterbildungsstand bei der Einsatzabteilung könne sich sehen lassen, so der Kommandant. So hätten je vier Mitglieder an der Grundausbildung und den Atemschutzgeräteträger sowie an der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger Sonderdienst in Walldürn und ein Mitglied an dem Führungskräfte-Lehrgang des Kreises teilgenommen.

Zurzeit bestehe die Einsatzabteilung Wettersdorf aus einem Zugführer, einen Truppführer und zwei Gruppenführer, sechs Maschinisten, acht Atemgeräteschutzträger, zwölf Mitglieder mit Motorensägen-Lehrgang und ein Notfallseelsorger. Von 2019 bis 2021 habe man sieben Einsätze gehabt. Im gleichen Zeitraum seien 23 Übungen abgehalten worden.

Nachdem man auf drei Jahre Tätigkeit im Feuerwehrwesen Rückschau gehalten hatte, folgte der Bericht des Kassenwartes Hugo Hilbert. Die Kasse wurde von Jürgen Beuchert und Klaus Schieszl geprüft. Im Anschluss nahm Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erteilt wurde.

Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy würdigte das Engagement aller, die im Dienste des Nächsten stehen, ehe er als Wahlleiter fungierte. Das Ergebnis: Abteilungskommandant Uwe Schneider, erster Stellvertreter Andras Schmitt, zweiter Stellvertreter Achim Seyfried, Kassierer Hugo Hilbert, Kassenprüfer Jürgen Beuchert und Klaus Schieszl, Schriftfüherin Kim Trabold, Gerätewart Andreas Schmitt, Beisitzer Felix Beuchert, Thomas Hänel , Michael Gehrig , Thomas Kühner und Sebastian Trabold. Die Beisitzer Jürgen Beuchert, Hugo Hilbert und Manfred Popp sowie Schriftführer Klaus Schieszl hatten nicht mehr kandidiert.

Nun standen Beförderungen und Ehrungen an. Nach Abschluss ihrer jeweiligen Lehrgänge wurden Melissa Schneider und Kim Trabold zu Feuerwehrfrauen ernannt, Sebastian Trabold zum Feuerwehrmann, Michael Gehrig und Manfred Popp zum Hauptfeuerwehrmann. Alle bekamen ihre Ernennungsurkunden und Abzeichen aus den Händen von Stadtkommandanten Sascha Dörr. Nach 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ist Willfried Dahlhus in die Altersabteilung gewechselt.

Für 60-jährige Mitgliederschaft wurde Heinz Gehrig, für 50-jährige Mitgliederschaft und 40-jährige Tätigkeit als Kassierer Hugo Hilbert sowie für 40-jährige Mitgliederschaft im aktiven Dienst Albrecht Beuchert, Jürgen Beuchert, Achim Seyfried und Tobias Trabold ausgezeichnet. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bruno Noe hatte die Ehre , den scheidenden Schriftführer Klaus Schieszl die Ehrennadel in Bronze sowie die Urkunde des Feuerwehrlandesverbandes zu überreichen. Ebenso erhielt Tobias Trabold die Feuerwehrehrennadel in Gold des Landes Baden-Württemberg.

Stadtkommandant Sascha Dörr dankte für die Einsatzbereitschaft und der Ausbildung und verlas die Statistik aus dem Feuerwehrwesen der Stadt. Ortsvorsteher Norbert Wörner dankte den Feuerwehrmitgliedern für die rege Mitarbeit. Zu guter Letzt übermittelte der stellvertretende Kreisbrandmeister Bruno Noe die Grüße des Kreisbrandmeisters und des Landrates. Ferner ging Noe auf die neue Alarmdigitalisierung ein. hape