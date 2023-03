Kreuzweg für Familien auf der Höhe

Walldürn. Die Seelsorgeeinheit Walldürn bietet am Karfreitag, 7. April, auf der Walldürner Höhe einen Familien-Kreuzweg in den besonderen Anliegen der Familien an. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Reinhardsachsen am ehemaligen Hotel „Frankenbrunnen“. Dort befindet sich auch die erste Station des Kreuzweges. Von da aus gehen die Teilnehmer den Kreuzweg bis nach Gottersdorf zur letzten Station beim Odenwälder Freilandmuseum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele Familien in der eigenen Seelsorgeeinheit aber auch darüber hinaus erleiden immer wieder unterschiedliche Schicksalsschläge oder kämpfen gerade mit verschiedenen Problemen. Finanzielle Nöte, Krankheiten, Suchtprobleme, Ehekrisen, zerbrochene Beziehungen, Sorge um die eigenen Kinder oder Eltern stehen dabei oftmals im Mittelpunkt.

Stück des Weges gehen

Viele suchen Hilfe, andere bleiben aber auch im Verborgenen mit ihrem Schicksal allein. „Wir wollen alle Familien und Interessierte einladen, wie damals Simon von Cyrene, ein Stück des Weges mit Jesus zu gehen. Sei es für die eigene Familie oder auch stellvertretend für eine Familie im Bekannten- und Freundeskreis. Alle diese Sorgen und Nöte wollen wir dabei gemeinsam mitnehmen und sie vor Gott tragen“, so das Vorbereitungsteam.

Die Meditationen und Betrachtungen an den einzelnen Kreuzwegstationen stammen vom Kreuzweg aus dem Jahre 2022, der am römischen Kolosseum in Rom gebetet wurde. Sie sind der Situation von Familien gewidmet. Für jede der vierzehn Stationen hatten ganz unterschiedliche Familien einen Text vorbereitet, in dem sie von ihrer eigenen Lebenssituationen, Ängsten und täglichen Herausforderungen berichtet haben.

Anliegen in der Gemeinschaft

Alle Mitglieder der Seelsorgeeinheit und darüber hinaus, denen das Schicksal der Familien nicht gleichgültig ist, sind willkommen, mitzugehen und in diesen Anliegen als Gemeinschaft zu beten. (ac)