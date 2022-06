Viele Gläubige und Wallfahrer nahmen in diesem Jahr nach zweijähriger „Corona-Zwangspause“ am Donnerstagvormittag an der großen Fronleichnamsprozession im Rahmen der vierwöchigen Wallfahrt „Zum Heiligen Blut“ teil. Die Prozession war wieder durch ihre besondere Feierlichkeit, durch die festliche Gestaltung der vielen Freialtäre, der Straßen und der Häuser in der Innenstadt sowie durch die

...