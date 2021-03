Walldürn. Wie wichtig Daseinsvorsorge ist, wissen die Stadtwerke Walldürn (SWW) und spüren die Menschen insbesondere in Krisenzeiten: Leistungen der Daseinsvorsorge wie die Wasserversorgung sind elementar für Gesellschaft und Wirtschaft, so die SWW in einer Mitteilung zum Weltwassertag am 22. März. Und sie funktionieren bestens und auf einem sehr hohen Niveau. Das zeigt: Auf die Wasserversorgung ist Verlass. Die Versorgung mit Trinkwasser in bester Qualität muss jederzeit verlässlich funktionieren. Auch in Krisenzeiten. Darauf verlassen sich die Kunden. Wasser ist keine Handelsware, sondern ein empfindliches Allgemeingut, das entsprechend behandelt werden muss. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass wasserwirtschaftliche Systeme und Infrastrukturen einfach vorhanden sind und funktionieren. Zumeist verborgen, versteckt unter der Erde, sind diese Infrastrukturen aber auch ein bedeutender Vermögenswert der Bürgerinnen und Bürger einer Kommune. Sie sind ein zuverlässiger „Schatz unter der Straße“.

AdUnit urban-intext1

Die Verbraucher sind mit ihrer Trinkwasserqualität sehr zufrieden und bewerten das Wasser aus dem Hahn mit sehr gut. Das belegen die 2020er-Ergebnisse der vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) unterstützten Langzeitstudie „Qualität und Image von Trinkwasser in Deutschland“ (TWIS) einmal mehr. Die Bedeutung und der Wert von qualitativ hochwertigem Leitungswasser zeigte sich insbesondere in den Monaten von März bis Juni 2020, in der Anfangsphase der Pandemie. Sie lagen in diesen Monaten auf dem bislang höchsten Niveau im Vergleich der Untersuchungszeitreihe seit 2007.

In Walldürn liegt der durchschnittliche Jahresverbrauch an Trinkwasser bei knapp 40 Kubikmetern pro Person. Dies entspricht einem Verbrauch von circa 107 Liter Trinkwasser pro Person und Tag. Der 1500 Kubikmeter fassende Wasserhochbehälter in der Hornbacher Straße reicht im Durchschnitt aus, um die gesamte Kernstadt von Walldürn einen ganzen lang Tag mit bestem Trinkwasser aus dem Bodensee zu versorgen. Bevor das kühle Nass aus dem Hahn sprudelt, hat es allerdings bereits die beeindruckende Strecke von rund 300 Kilometern vom Sipplinger Berg nach Walldürn zurückgelegt.

Mehr als 90 Prozent der für die TWIS-Studie Befragten geben an, Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, zwei Drittel tun das ein- bis mehrmals täglich. Dabei bewerten sie die Qualität des Trinkwassers als „sehr gut“ bis „gut“ (85 Prozent). Drei von vier Befragten vergeben die Noten „sehr gut“ oder „gut“ für Service und Servicequalität ihres Wasserversorgers. Ganz ähnlich beurteilen die Verbraucher das Preis-/Leistungsverhältnis der Wasserver- und Abwasserentsorger: 87,5 Prozent der Befragten sind mit dem Preis-/Leistungsverhältnis ihres Wasserver-, 72,5 Prozent mit dem Preis-/Leistungsverhältnis ihres Abwasserentsorgers zufrieden. vku/sww