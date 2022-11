Gemütlich auf Weihnachten einstimmen

Walldürn. Der Förderverein Museum „Zeit(T)räume“ Walldürn veranstaltet am 10. und 11. Dezember seinen traditionellen „Advent im Kaiserhof in der gemütlichen Atmosphäre des Museumshofs der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße. Nach der Corona-bedingten Zwangspause in den vergangenen zwei Jahren dürfen sich die Besucher in diesem Jahr wieder auf vorweihnachtliches Ambiente mit zahlreichen Ständen mit Accessoires, Dekorativem und Geschenkideen rund ums Fest freuen.

Diese Standbetreiber sind dabei

Als Standbetreiber haben bisher Stefan Gramlich (Gedrechseltes aus Holz), Geschenkeschmiede Macht (Schnaps und Liköre), Gabi Fieger und Freunde (Florales, Genähtes, Gebasteltes und Schmuck), Marina Holdermüller (feine Essige und weihnachtliche Floristik), Charlotte Schinnagel (Selbstgenähtes und Dekoratives aus Kork), Spinnstube Höpfingen (Handarbeitsartikel), Mellis Bastelhaus (Dekoratives, Gestecke, Teelichter) und der Pfadfinderbund Süd (Waffeln und gebrannte Mandeln) zugesagt. Weitere Interessenten können sich bei Beate und Bruno Kaiser, Telefon 06282/6334, melden. Für Bewirtung in der weihnachtlich dekorierten Scheune und im Außenbereich sorgen die Mitglieder des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ und der Walldürner Reservistenkammerdschaft.

Samstag, 10. Dezember: Von 12 bis 20 Uhr wird es Stände und Bewirtung in Museumshof und Museumsscheune geben. Drechselvorführungen (Stefan Gramlich), Gemäldeausstellung (Elvira und Bettina Böhm) sind ebenfalls geplant. Die Frauen der Spinnstube Höpfingen führen ihre Handarbeitskunst vor. Die Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn spielt um 16 Uhr alte Weihnachtslieder zum Mitsingen. Um 17 Uhr liet Gerhard Friedrich Weihnachtliches in „Dürmer“ Mundart.

Sonntag, 11. Dezember: Von 13 bis 18 Uhr gibt es wieder Stände und Bewirtung in Museumshof und Museumsscheune sowie Drechselvorführungen (Stefan Gramlich) und Gemäldeausstellung (Elvira und Bettina Böhm). Die Frauen der Spinnstube Höpfingen führen ihre Handarbeitskunst vor. Ab 14.30 Uhr stimmen Drittklässler der Grundschule Walldürn auf Weihnachten ein. Um 15.30 Uhr wird es eine weihnachtliche Führung durch das Museum „Zeit(T)räume“ geben.