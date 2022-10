Eltern Einblicke gewährt

Glashofen. Zum ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr hieß Leiterin Patricia Ackermann zahlreiche Eltern im Gruppenraum des Katholischen Kindergarten St. Wendelin in Glashofen willkommen.

Zur Einstimmung las Erzieherin Nadine Schieser und Simone Bodirsky die humorvolle „Geschichte vom kleinen Wir“ vor. Dabei ging es vor allem darum, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl und eine gute Gemeinschaft, gerade in der heutigen Zeit, von großer Bedeutung sind.

Danach stellten die Erzieherinnen Doris Gehrig und Diana Breunig einen Tag im Kindergarten vor. Anschaulich, mit zahlreichen aktuellen Fotos, bekamen die Eltern einen Einblick, wie wichtig das Spielen allein und in der Gruppe für die kindliche Entwicklung ist.

Beim Vorstellen einzelner Aktivitäten – wie Turnen, Singkreis, Waldtag, Kochtag, Geburtstag feiern, religiösen Angeboten, hauswirtschaftlichem Tun und vielem mehr – wurde deutlich, wie viele Bildungsbereiche dabei abgedeckt werden. Die Kinder werden dabei ganzheitlich in ihrem Sozialverhalten, in der Sprachentwicklung, in der Grob- und Feinmotorik, in Ausdauer, Konzentration und Merkfähigkeit geschult und gefördert.

Die Elternbeiratswahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzende Nadine Hänel, Stellvertreterin Christine Heckmann, Schriftführerin Lena Czech, Beisitzer Barbara Bund, Stefanie Pfeiffer und Rebecca Volkert.