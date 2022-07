Ein wichtiges Etappenziel erreicht

Walldürn. Schulleitung und Lehrerkollegium der Frankenlandschule verabschiedeten am Samstag die 37 diesjährigen Absolventen des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums.

Schulleiter Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher ging in seinem Rückblick auf das durch die Corona-Pandemie immer wieder stark geprägte Schulgeschehen mit all seinen Wirrnissen und Erschwernissen sowohl für die Schüler als auch für die Schulleitung und das Lehrerkollegium ein. Umso erfreuter zeigte er sich deshalb, dass alle Schüler der drei Abschlussklassen ihre Abiturprüfung erfolgreich bestanden haben. Er freue sich, ihnen das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife überreichen zu dürfen.

Sonderpreise verliehen Für überdurchschnittliche und herausragende schulischen Leistungen erhielten folgende Schüler Sonderpreise: Die von Volksbank Franken, Südwestmetall und dem Verein für Socialpolitik gestifteten Preise der Fachabteilung Wirtschaftsfächer erhielten Pauline Frank (WGI13/1), Ronja Kracht (WGW13/3) und Marie Marzini (WGW13/2). Der Preis der Fachabteilung Englisch ging an Flora Gashi (WGW13/2); ebenso wie der Preis der Fachabteilung Deutsch („Scheffelpreis“). Den Preis der Fachabteilung Mathematik bekam Pauline Frank (WGWI3/1); den Preis der Fachabteilung Geschichte/Gemeinschaftskunde Markus Bayer (WG13W13/2). Der Preis der Fachschaft Biologie ging an Ronja Kracht (WGW13/3), der Preis der Fachabteilung Chemie an Ridoana Miah (WGW 13/3); der Preis der Fachschaft Sport („Alfred-Maul-Gedächtnismedaille in Bronze“) an Marie Marzini (WGW13/2); der Preis der Fachabteilung Spanisch an Laura Roth (WGW13/2) sowie der Preis der Fachabteilung Informatik an Justus Becker (WGW13/2). Den Schulpreis für vorbildliche Mitarbeit als Schülersprecher in der SMV erhielt Cora Hefner (WGI13/1). Einen Klassenpreis in Form einer Buchgabe für sehr gute schulische Leistungen erhielten als jeweilige Klassenbeste bzw. als Schüler mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und besser: Aus der WGI13/1 Pauline Frank (1,2), Jennifer Chemnitz (1,3) sowie Jan Luis Meszaros (1,5); aus der WGW13/2 Marie Marzini (1,5); aus der WGW13/3 Ronja Kracht und Ridoana (beide 1,5). Ein Lob für insgesamt sehr gute bzw. gute schulische Leistungen (Note 1,6 bis 2,0) wurde an folgende Schüler ausgesprochen: WGI13/1 Cora Hefner (1,68), Lisa-Marie Fieger (2,0); WGW13/2: Flora Gashi (1,6), Justus Becker (1,8), Michel Ditrich (2,0).

Allen Absolventen wünschte er für die weitere Zukunft viel Freude an den kommenden Aufgaben und Herausforderungen sowie viel Zuversicht, Energie, Toleranz, Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Zufriedenheit, Glück und Erfolg.

Wie der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, feststellte, hätten die 37 erfolgreichen Abiturienten an diesem Tag ein wichtiges Etappenziel in ihrem Leben erreicht. Er wünschte ihnen, dass ein jeder mit Zufriedenheit auf diesen Lebensabschnitt am WG und vor allem an die Menschen, die ihn auf diesem Weg begleitet haben, zurückblicken könne.

Gerd Straub übermittelte den Schülern in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins der Freunde der Frankenlandschule Glückwünsche zur erfolgreich bestandenen Schulabschlussprüfung. Mit ihrem Abitur hätten sie eine fundierte Grundlage für ihren weiteren Lebensweg erhalten – zum einen im betriebswirtschaftlichen Wissen und Denken sowie in der sozialkritischen Beurteilung der Gesellschaft, im Demokratieverständnis und im Teamgeist, und zum anderen in der Persönlichkeitsbildung.

Anschließend richtete Studiendirektorin Heike Diener als Fachleiterin „Wirtschaftsgymnasium“ richtungweisende Worte an die Abiturienten – bevor sie die besten Absolventen auszeichnete (siehe Infobox).

Scheffelpreisträgerin Flora Gashi (WGW13/2) stellte in ihrer Rede fest, dass das, was diesen Abschlussjahrgang einzigartig mache, die Tatsache sei, dass man drei Jahre lang zeitweise von dem durch die Corona-Pandemie bedingten „Lockdown“ betroffen gewesen sei und die Schulzeit aus sehr vielen „ups-and-downs“ bestanden habe. Dennoch seien alle 37 Abiturienten nun erfolgreich an ihrem schulischen Ziel angelangt. Nun gelte es für alle Abiturienten, sich neuen Zielen zu widmen und einen geeigneten Lebensweg zu finden – sowie weiterhin gute Entscheidungen zu treffen. Das Leben sei ein ständiger Lernprozess.

Im Anschluss nahm Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher zusammen mit Heike Diener und den jeweiligen Tutoren die Entlassung der erfolgreichen Schulabsolventen durch die Überreichung der Abschlusszeugnisse vor. Mit Dankesworten der Sprecher der drei Abschlussklassen und der Überreichung von kleinen Geschenken an die jeweiligen Tutoren und Fachlehrer sowie einer kleinen Filmpräsentation klang die Abschlussfeier dann schließlich aus. ds