Die Geschichte des Grünkerns entdeckt

Das Grünkernfest in Altheim war ein Erfolg. Neben der Besichtigung des Grünkernmuseums, bei der viele über die Geschichte des beliebten Korns zu erfahren war, gab es für die kleinen Besucher viele Spiele.

Altheim. Dieses Jahr war es nun endlich wieder soweit. Eine historische Darre am Museum-Ensemble des Heimatvereins Altheim wurde am vergangenen Sonntag angefeuert.

Viele Interessierte aus nah und fern schauten in der Darre vorbei und hatten allerlei Fragen oder wollten „einfach nur schauen und riechen“. Auch Grünkernspezialisten wussten Vieles zu erzählen, vor allem schwelgte man in Erinnerungen an frühere Zeiten. Das aus der Not geborene Korn erfreut sich großer Beliebtheit. Halbreif wurde damals der Dinkel geerntet, um ihn aufgrund des andauernden schlechten Wetters zu retten.

Auf einer Darrpfanne wurde dieser schließlich über Buchenholzfeuer getrocknet und schnell erkannt, dass dieses Korn überaus wohlschmeckend war. Außer der angefeuerten Darre wurde auch das Grünkernmuseum zur Besichtigung geöffnet.

Die Besucher konnten auch die neue Beschilderung vor Ort begutachten. Die langjährige Kooperation des Heimatvereins mit Gerhard Layer und Ulrike Thiele, die bereits damals bei der Einrichtung des Museums eine große Unterstützung waren, brachten sowohl eine Modernisierung von Bildern und Inhalt als auch ein neues Layout hervor. Das Museum ist nun fit für die Zukunft.

Für die Kleinen gab es zudem die Gelegenheit, Spiele aus Omas Zeiten auszuprobieren: Dosenwerfen, Sackhüpfen, Sackkarren-Rennen und diverse Wasserspiele brachten eine Menge Spaß.

Schätzspiele

Für Großes Rätselraten sorgte ein Glas mit Grünkern und die Frage, wie viele Körner sich wohl darin befinden? Jürgen Spiesberger kam der Zahl am nächsten und gewann somit den ersten Preis. In der Kinder-Kategorie gewann Philipp Möhler aus Möckmühl. Er schätzte ziemlich genau, wie viele Gummibärchen sich in einem weiteren Glas tummelten.

Grünkernspezialitäten

Von äußerster Beliebtheit war auch das Kartoffel- und Apfelbraten, welches die Kinder im und über dem Darrenfeuer machen durften. Für das leibliche Wohl wurde mit vielen Grünkernspezialitäten gesorgt. Der Familientag an den Grünkerndarren in Altheim zeigte sich wieder als voller Erfolg. Das Thema Grünkern und dieser selbst ist bei den Altheimern und den auswärtigen Gästen aktuell und sehr beliebt.

Inmitten des Festbetriebs wurde außerdem für das neue Mulchmähgerät die „Leader“-Plakette überreicht. Dieses Gerät wurde als Arbeitserleichterung zur Pflege der Kleindenkmale, Bombenlöcher und des Darren-Museumsgeländes angeschafft und über das Regionalbudget Badisch-Franken zu 80 Prozent finanziert.