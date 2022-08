Den Flugplatz Walldürn „air“-lebt

Walldürn. Wie schnell fliegt ein Flugzeug? Warum können Segelflugzeuge ohne Motor fliegen? Und warum steht auf der Landebahn ganz groß eine ‚06’? Nur einige der vielen Fragen, die Kinder und Jugendliche beim Ferienprogramm des Flugsportclub Odenwald (FSCO) im Rahmen der Walldürner Ferientage stellten – und alle konnten beantwortet werden.

Die Verantwortlichen des FSCO hatten wieder ein sehr interessantes Programm über vier Stunden am Verkehrslandeplatz Walldürn zusammengestellt, und der Termin war mit 24 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 15 Jahren wieder komplett ausgebucht. In Kleingruppen ging es durch verschiedene Stationen mit spannenden Aktivitäten, wobei zwischendurch immer wieder Pausen mit Getränken und Muffins in der kühlen Halle eingelegt wurden.

So gab es einen Rundgang durch die Hallen und das Flugplatzgelände, und auch der Tower wurde besucht und dem Flugleiter über die Schulter geschaut. In weiteren Stationen wurden ein Motorflugzeug und ein Segelflugzeug erklärt, und selbstverständlich konnten sich alle Teilnehmer auch als Pilot fühlen und die Steuerelemente bedienen - erstmal auf dem Boden, aber schon ab 14 Jahren kann man mit der Segelflugausbildung beginnen und im Himmel über Walldürn kreisen.

Außerdem wurden Modellflugzeuge gebastelt und sofort intensiv getestet – welcher Flieger schafft die weiteste Strecke? Natürlich durften die Kinder und Jugendlichen dann auch in echten Flugzeugen Platz nehmen und mit erfahrenen Vereinspiloten einen kurzen Rundflug um Walldürn durchführen. Für viele waren die 500 Meter über der Heimat auch der Höhepunkt des Ferienprogramms und ein großartiges Erlebnis.

Der Vereinsvorstand Christian Kuhn verabschiedete die Teilnehmer nach einem spannenden Nachmittag, verbunden mit einem Dank an die insgesamt zwölf unterstützenden Mitglieder des FSCO. Bei der Frage, welche Aktivität die Beste am Nachmittag war, waren sich die Kids einig: Alles war super, nur zu kurz! Kein Problem, der FSCO freut sich auf ein Wiedersehen am Verkehrslandeplatz Walldürn, gerne zusammen mit den Geschwistern und Eltern. Die Terrasse des Fliegerstübchen ist sehr gut zum Beobachten des Flugverkehrs geeignet und auch der Spielplatz ist nicht weit. Natürlich kann dann auch ein gemeinsamer Rundflug gebucht werden. Idealerweise starten die Mädchen und Jungen dann irgendwann auch eine Flugausbildung beim FSCO – so wie viele Flugbegeisterte zuvor.