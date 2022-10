Blechbläserquintett präsentiert Werke berühmter Meister

Walldürn. Ein Konzert des Blechbläserquintetts „Brass Collection“ findet am Sonntag, 16. Oktober, um 16 Uhr im Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde statt.

In Walldürn sind die fünf Musiker bestens bekannt. Sie umrahmen sowohl kirchliche Feiertage, häufig in der Basilika, als auch öffentliche und private Festlichkeiten jeder Art. Präsentiert werden dem Publikum an diesem Nachmittag sowohl Bearbeitungen berühmter Meister, als auch zeitgenössische.

Das Quintett kommt aus der Umgebung Walldürns und fand anlässlich eines Blechbläserensemble-Wettbewerbs, an dem auch die Musikschule Walldürn teilnahm, bereits 1994 zueinander. Seit 2002 spielt es in der Besetzung mit Bernd Heß (Trompete, Schefflenz), Ralf Richter (Trompete, Schramberg), Matthias Nonnenmacher (Horn, Dortmund), Heidi Fabrig (Posaune, Mudau) und Jürgen Nunner (Tuba, Külsheim) und wird auch weiterhin von der Städtischen Musikschule Walldürn gefördert.

„Brass Collection“ trat auch bereits überregional, wie zum Beispiel in Freiburg, Leimen, Mosbach und Würzburg, auf. Das Ensemble nahm darüber hinaus an Wettbewerben teil: 2000 erzielte es seinen größten Erfolg bei einem Kammermusikwettbewerb in Freiburg. Es holte sich einen 3. Preis und war das beste Blechbläserensemble in diesem landesweiten Wettbewerb. Im Mai 2004 erreichte „Brass Collection“ beim Unterhaltungswettbewerb des Blasmusikverbands Odenwald-Bauland den 1. Platz mit 94 von 100 möglichen Punkten.

An diesem Sonntag gibt das Quintett einen weiteren Einblick in sein umfangreiches Repertoire. So werden neben klassischen Arrangements, wie der „Second Military Suite“ von Gustav Holst, oder dem „Präludium in D“ BWV 532,1, das der Hornist Matthias Nonnenmacher eigens für das Ensemble arrangiert hat, auch Originalwerke für Blechbläserquintett zu hören sein. Moderne Bearbeitungen von Glenn Miller oder Zequinha de Abreu runden das vielseitige und abwechslungsreiche Programm ab.