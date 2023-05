Ausfahrt einer der Höhepunkte

Walldürn. Die Jahreshauptversammlung des Motorradclubs „Hot Wheels“ fand im MC-Clubheim statt. Nach der Begrüßung der zahlreich erschienen Mitglieder durch Vorstandsteam-Mitglied Gerd Hauk und nach dem Totengedenken für die verstorbenen MC-Mitglieder ließ Gerd Hauk die Aktivitäten des Vereinsjahres 2022 Revue passieren.

Als Höhepunkte nannte er etwa die Spalierfahrt anlässlich der Hochzeit des Vorstandsteammitgliedes Philipp Kuhn, die fünftägige MC-Ausfahrt an den Lago Maggiore, die legendäre MC-BüXenparty am Clubheim oder die MC-Tagestour mit Besuch des Motorradtreffens in Steinbach.

Mitglieder geehrt

Der Kassenbericht von Schatzmeister Jan Reinhard schloss sich an. Die Kassenrevisoren Markus Frei und Rainer Schneider bestätigen Schatzmeister Jan Reinhard und dessen Stellvertreter Michael Weinmann eine einwandfreie Kassenführung und beantragen die Entlastung der beiden sowie auch des Vorstands, die jeweils einstimmig erfolgte. Die Vorstandsteammitglieder Siegfried Reinhard, Gerd Hauk und Philipp Kuhn ehrten dann langjährige Clubmitglieder: Armin Mairon für 30-jährige Clubmitgliedschaft und Steffen Scheuermann für 35-jährige Clubmitgliedschaft.

Neuwahlen

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Die drei gleichberechtigten Vorsitzenden beim MC „Hot Wheels“ Walldürn sind für die Dauer der nächsten beiden Jahre Berti Leis, Siegfried Reinhard und Philipp Kuhn. Zum Kassenwart gewählt wurde Jan Reinhard, und zu dessen Stellvertreter Michael Weinmann. Neuer Schriftführer ist Gerd Hauk.

Das Amt des Gerätewarts begleiten Joachim Baumann und Marco Forster, und als Beisitzer gewählt wurde Jürgen Schneider und Jonas Bundschuh, sowie als Kassenrevisoren Markus Frei und Rainer Schneider.

Zum Abschluss gab Siegfried Reinhard einen Ausblick auf geplante Termine:

Geplant sind am 13. Mai ein Arbeitseinsatz, am 26. Mai die traditionelle Vatertagstour, im Juni die traditionelle fünftägige MC-Tour ins Riesengebirge nach Tschechien, am 8. Juli die legendäre „BüXenparty“ auf dem Clubheim-Gelände, sowie von April bis Oktober wieder die sonntäglichen Ausfahrten ab 10 Uhr. ds