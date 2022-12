Glashofen. Um sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest besinnlich einzustimmen, luden alle Kindergartenkinder ihre Eltern und Geschwister, Pater Irenäus, H. Stein von den Stadtwerken Buchen und Heinrich Hennig in den Kindergarten St. Wendelin ein. Begrüßt wurden die Gäste von den Kleinsten aus der Mäusegruppe mit einem Adventsspiellied verkleidet als „kleine Weihnachtsmänner“.

Im weihnachtlich geschmückten Turnraum führten alle Kinder der Löwengruppe gemeinsam das Krippenspiel „Auf dem Weg zur Krippe“ auf. Ein jeder in seine Rolle vertieft spielten die Kinder sehr beeindruckend und besinnlich Maria und Josef, Ochs, Esel, Wirte, viele Sterne, Hirten und Schafe. Alle erwachsenen Gäste waren gerührt und voll des Lobes. Zum Abschluss sangen alle kleinen Darsteller gemeinsam das weihnachtliche Lied: „Wir sind die Kinder, die an Wunder glauben“.

Danach sprach Pater Irenäus Grußworte an alle Anwesenden. Grund zur großen Freude gab es mit einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk für den Kindergarten. Andreas Stein, der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen und der frühere Ortsvorsteher Heinrich Hennig überreichten der Kindergartenleitung einen Scheck in Höhe von 1300 Euro, aus dem Erlös der Photovoltaik-Anlage die sich auf dem Rathausdach befindet.

Hennig sprach Dankesworte an alle Erzieherinnen aus und betonte wie sehr er die Verbundenheit zum Kindergarten schätzt und erhalten möchte. Kindergartenleiterin Patricia Ackermann bedankte sich mit einem kleinen Präsent und versicherte, dass die Einnahmen wieder dem Kindergarten und den Kindern zu Gute kommen. Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Christine Heckmann bedanke sich ebenso bei allen Erzieherinnen für die pädagogisch wertvolle, intensive Arbeit mit den Kindern und die sehr gute Zusammenarbeit. Gebastelte Geschenke von den Kindern für ihre Erzieherinnen wurden überreicht, bevor man zum gemütlichen Teil mit Kaba, Kaffee, Plätzchen und Kuchen überging.

Somit erlebten alle Kinder und Erwachsene nach einer langen Corona-Zeit wieder eine besinnliche, gemeinsame Weihnachtsfeier und einen einstimmenden Nachmittag auf das näher rückende Weihnachtsfest. Neben diesem Höhepunkt erlebten die Kindergartenkinder aus Glashofen in den letzten Tagen auch die Stücke der Kinder und Jugendtheatergruppe der Seehasen in Gottersdorf und hatten somit ein ansprechendes und besinnliches, kulturelles Programm in der oft so hektischen Vorweihnachtszeit.