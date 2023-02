38 Wanderungen standen auf dem Programm

Walldürn. Berichte und Wahlen prägten im Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“ die Mitgliederversammlung der Odenwaldklub-Ortsgruppe Walldürn.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende der Ortsgruppe, Agnes Sans, berichteten diese, Wander-wart Ralf Englert, Schriftführerin Magda Ehrenreich sowie Natur-schutzwart und Schatzmeister Karl-Friedrich Berberich über das zurückliegende Wanderjahr 2022.

Bürgermeister Markus Günther stellte fest, dass der Odenwaldklub schon seit vielen Jahrzehnten das Walldürner Stadtgeschehen mitpräge. Die Grüße des OWK-Bezirks 7 übermittelte dessen Vorsitzender, Josef Eck. Wanderwart Ralf Englert führte aus, dass 2022 insgesamt 38 Wander-Veranstaltungen stattfanden, darunter 19 Halbtagswanderungen, 13 Ganztageswanderungen, vier vom Ehepaar Brigitte und Heinz Laukenmann organisierte Nachmittagswanderungen für die älteren Mitglieder des Vereins, eine Mehrtageswanderung in Sasbachwalden und eine Fahrradtour, an denen durchschnittlich 26 Wanderer teilnahmen.

Die gesamte Wanderstrecke aller Wanderungen betrug zusammengefasst 544 Kilometer und ferner wurden gut 100 Kilometer mit dem Rad gefahren. Für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung investierten die derzeit 20 Wanderführer der OWK-Ortsgruppe rund 700 Arbeitsstunden. An 51 Wanderfreunde wurde 2022 das Wanderabzeichen verliehen. Schriftführerin Magda Ehrenreich sagte, Mitglieder des Vorstands nahmen an den Veranstaltungen der Stadt sowie an den zwei Sitzungen des Arbeitskreises „Netzwerk Vereine“ in Walldürn teil. Der Wanderplan für das Jahr 2023 wurde im Oktober besprochen und erstellt und es wurden für das Wanderjahr 2023 fünf engagierte Mitglieder gewonnen, die eine oder mehrere Wanderungen als „Alternativ-Tour“ mit durchführen werden.

Nach dem Bericht des Naturschutzwartes Karl-Friedrich Berberich folgte der Kassenbericht von Karl-Friedrich Berberich in seiner weiteren Funktion als Schatzmeister. Edgar Müssig und Lothar Wohlfahrt als Kassenrevisoren bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Mitgliederversammlung deshalb auch dessen Entlastung. Zügig abgewickelt wurden unter der Leitung von Bürgermeister Markus Günther die Wahlen. Das Ergebnis: Vorsitzende Agnes Sans; stellvertretende Vorsitzende Susanne Dearnley; Schriftführerin Magda Ehrenreich; Schatzmeister Karl-Friedrich Berberich; Wanderwart Ralf Englert; Kassenrevisoren Edgar Müssig und Lothar Wohlfahrt. Zur „Wanderkönigin 2022“ gekürt wurden die beiden eifrigsten OWK-Ortsgruppenmitglieder bei den Wanderungen im Jahr 2022 Doris Kobold mit 78 Wanderpunkten und zu „Wanderkönigen“ Helmut Dollinger und Gerhard Mehl mit jeweils 76 Wanderpunkten.

Mit einem Jubiläumspräsent geehrt und ausgezeichnet wurde „Wander-Jubilar“ Karl-Friedrich Berberich (10. Wanderehrung). Die Ortsgruppenmitglieder Helga Reinhardt und Brunhilde Marquardt erfreuten abschließend mit den beiden Gedicht- beziehungsweise Mundartvorträgen „Der Wunschtraum eines Wanderers – einmal Wanderführer sein“ und „Dürmer Dialekt“. ds