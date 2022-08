Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Wein am Schloss“ - Kleines, aber feines Weinfest am 2. udn 3. September Weingenuss in gemütlicher Atmosphäre in Tauberbischofsheim

Wein genießen in gemütlicher Atmosphäre: Rund um den Rebensaft dreht sich alles bei „Wein am Schloss“. Am 2. und 3. September stehen vor der historischen Kulisse die edlen Tropfen im Mittelpunkt.