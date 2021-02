Tauberbischofsheim. In Tauberbischofsheim sorgt derzeit ein imposantes Bau-Projekt für Aufsehen: Rund um das ehemalige Bildungshaus St. Michael soll ein grünes, urbanes Quartier entstehen – und im ersten Schritt in den kommenden Monaten ein modernes Hotel. Langfristig sollen insgesamt rund 50 Millionen Euro investiert werden. Alleine im Hotel werden etwa 25 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Tobias Motz, der bereits in Edelfingen und Bad Mergentheim drei Hotels betreibt, hat das riesige Gelände mit insgesamt rund 25 000 Quadratmetern von der Erzdiözese Freiburg gekauft. Im ehemaligen Bildungshaus St. Michael wird bereits renoviert, außen darf das denkmalgeschützte Bauwerk allerdings nicht verändert werden. In dem weitläufigen Gebäude werden insgesamt 56 Zimmer entstehen: „Das ,Bischof’, so der Name des neuen Hotels, soll vor allem das bisherige Angebot ergänzen und keinesfalls in Konkurrenz mit der Innenstadt oder anderen Hotels treten“, berichtet Tobias Motz.

Das dazugehörige Restaurant werden Francesco und Rocco Carella betreiben, zwei in Tauberbischofsheim renommierte Gastronomen, die im Sommer ihr jetziges Restaurant im Sportpark aufgeben und komplett umziehen werden.

Auf dem riesigen Gelände soll außerdem in einem zweiten Schritt ein grünes, urbanes Quartier entstehen: ein „Tauberpark“, bestehend aus Wohn- und Gewerbebereich. Die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten.

Erste konkrete Maßnahmen könnten laut Motz schon in den kommenden Wochen verkündet werden: „Noch ist es eine Vision, weil wir hier über eine Investitionssumme von 50 Millionen Euro sprechen und auf Partner angewiesen sind“, berichtet der neue Inhaber. Motz schwebt vor, einen Mehrgenerationenpark mit unterschiedlich großen Wohneinheiten zu errichten. Zudem soll ein Geschäftskomplex mit einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern entstehen.

Alleine die Sanierungskosten für das Hotel betragen rund zwei Millionen Euro. Im Herbst soll „Das Bischof“ dann bezugsfertig sein.

