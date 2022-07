Tauberbischofsheim: Open-Air-Kino des Rotary-Clubs legt Traumstart hin

Tauberbischofsheim. Denn beim Open-Air-Kino handelt es sich um ein waschechtes Benefiz-Event.

Mit dem Drama „Der Rausch“ geht es an diesem Donnerstagabend weiter. An diesem Freitag läuft dann traditionell ein Musikfilm, dieses Mal ist es „Respect“ mit Hollywoodstar Jennifer Hudson als Soul-Legende Aretha Franklin.

Am Samstag wird Billie Eilish ein kurzes Gastspiel auf dem Schlossplatz geben – sie singt den Titelsong „No Time To Die“ in „James Bond – Keine Zeit zu sterben“. Und am Sonntag kommt wie immer das französische Kino zu Ehren: Der Filmstart von „Monsieur Claude und sein großes Fest“ ist deutschlandweit zwar erst am 21. Juli, doch die Gäste der Rotarier kommen schon früher in den Genuss des vierten Teils der „Monsieur Claude“-Reihe.

Vorverkaufsstellen für das Benefiz-Open-Air-Kino des Rotary-Clubs sind in Tauberbischofsheim der Buchhandel Schwarz auf Weiß und Miss M sowie in Lauda die O’ Vita Stadtapotheke. Der Vorverkauf endet jeweils am Vorabend. Eintrittskarten gibt es zudem an der Abendkasse.