Sommerfest im Waldkindergarten

Tauberbischofsheim. Der Tauberbischofsheimer Waldkindergarten „Kinderwald“ feierte sein Sommerfest unter dem Motto „Schmetterlinge“. Die Waldkinder führten ein Märchen auf, bei dem es um die Erschaffung der Pflanzen und Tiere ging. Bei Mitmach-Aktionen konnten Kinder und Erwachsenen Wolle filzen, sich schminken lassen und Insektenhotels herstellen. Als weitere Attraktion gab es ein Gewinnspiel zum Thema Schmetterlinge. Die Besucher konnten sich die nötigen Informationen an ausgestellten Infotafeln selbst erarbeiten. Die Waldkinder freute besonders, dass so viele Erwachsene in ihren Wald zu gekommen, waren und mit ihnen diesen tollen Tag verbingen konnten. Bild: Christoph Häfner

