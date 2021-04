Neue Regeln, alte Verwirrung

Hand auf’s Herz – blicken Sie noch durch? Wer darf wen wann noch treffen und wie viele dürfen wir sein? Gehen die Kinder morgen zur Schule? Gibt es noch „Click & Meet“ oder hat sich nun auch „Click & Collect“ erledigt? Brauche ich im Supermarkt einen negativen Coronatest?

Die letzte Frage ist eindeutig mit „Nein“ zu beantworten. Aber: Wer seine Haare schneiden lassen möchte, muss einen Test vorlegen. Keinen, den man sich nach dem Frühstücksei selbst aus der Nase gepopelt hat, sondern einen offiziellen.

Doch zurück zur Verwirrung: Die herrschte auch rund um die für den gestrigen Montag angesetzte praktische Prüfung der zukünftigen Friseurgesellen aus dem Main-Tauber-Kreis an der Gewerblichen Schule in Bad Mergentheim. Thomas Wettengel hatte die Prüfung als Vorsitzender des Prüfungsausschusses organisiert. Eine Frage blieb jedoch ungeklärt, obwohl Wettengel viel Zeit in Telefonate investierte: Wann, wo und von wem sollten die Modelle der Auszubildenden getestet werden? Die Prüfung sollte um 7 Uhr beginnen, der Test hätte entsprechend frühestens am Sonntag gemacht werden dürfen. Testmöglichkeiten bestehen sonntags lediglich in Wertheim – ein weiter Weg für das Modell aus Laudenbach...

Leider konnten auch wir keine befriedigende Antwort auf Wettengels Frage recherchieren. Etwas verwundert lässt uns jedoch der offizielle Grund der Prüfungsabsage zurück, womit wir wieder bei Verwirrung wären: Laut Landratsamt, das sich auf den Schulleiter bezieht, wurde sie aufgrund der hohen Inzidenz verschoben. Zumindest eines ist aber sicher: Einen neuen Termin für die Prüfung gibt es noch nicht.

