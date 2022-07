Tauberbischofsheim. Auf eine musikalische Reise begibt sich das Grünewald-Orchester beim Sinfoniekonzert am Sonntag, 24. Juli, mit Dirigent Felix Krüger in der Stadthalle. Nachdem in den letzten Jahren Musik aus Italien, Schottland und Amerika im Mittelpunkt stand, liegt das Augenmerk diesmal auf Frankreich. Als Hommage an die Grande Nation sind Werke von Georges Bizet, François Borne und Joseph Haydn gedacht. Zu hören sind Bizets Ouvertüre zu Carmen sowie eine hochvirtuose Fantasie für Soloflöte und Orchester von François Borne über Melodien dieser Oper. Auf dem Programm stehen außerdem Bizets erste Arlesienne-Suite und Joseph Haydns Sinfonie „La poule“ (die Henne), die er in Paris komponiert hat. Solist ist Gabriel Weber, der als Schüler das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim besuchte, seit vielen Jahren im Grünewald-Orchester mitwirkt und nun kurz vor seinem Examen an der Musikhochschule Würzburg steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Das Konzert beginnt am Sonntag, 24. Juli, um 17 Uhr in der Stadthalle. Karten gibt es ermäßigt im Vorverkauf bei der Buchhandlung „schwarz auf weiß“ und an der Abendkasse.