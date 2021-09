Impfteams sind im Main-Tauber-Kreis unterwegs

Main-Tauber-Kreis. Die derzeit noch 45 baden-württembergischen Impfzentren schließen planmäßig am Freitag, 1. Oktober. Auch das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim wird am Donnerstag, 30. September, zum letzten Mal geöffnet sein. Die Impfungen werden dann noch stärker als bisher von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie Betriebsärztinnen und -ärzten vorgenommen.

Ambulante Impfteams sind zudem in den nächsten Tagen wieder im ganzen Landkreis unterwegs. An diesem Samstag stehen sie von 9 bis 12 Uhr in Wertheim am Spitzen Turm (Busparkplatz, neben dem Main-Testzentrum) und von 13 bis 15 Uhr am Rewe (Reinhardshof) zur Verfügung.

Darüber hinaus sind die Impfteams am Sonntag, 26. September, jeweils von 12 bis 18 Uhr in Bad Mergentheim vor dem Wildpark und in Königshofen auf dem Messemarkt, neben dem Stand des Deutschen Roten Kreuzes beim Haupteingang der Tauber-Franken-Halle, anzutreffen.

Die ambulanten Impfteams des KIZ führen die Impfstoffe von BioNtech/Pfizer und Johnson & Johnson mit. Ein anderes Präparat kann bei der Aktion nicht gewählt werden.

An den Stationen der ambulanten Impfteams können alle interessierten Menschen mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung (Erst-, Zweit- oder Drittimpfung) erhalten. Das Angebot ist also ausdrücklich nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt. Eine Impfung ist für Personen ab zwölf Jahren möglich.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Für die Drittimpfung ist ein Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten Corona-Schutzimpfung einzuhalten. lra