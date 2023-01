Gemeinderatskandidaten der CDU

Tauberbischofsheim. Die CDU stellte in ihrer Nominierungsversammlung 20 Mitglieder für die am 5. Februar stattfindende Gemeinderatswahl auf. Informationen über diese Kandidaten sind in der nächsten Ausgabe des TBB aktuell zu finden. Aufgrund der Kürze der Zeit und der Sondersituation wurde aber vereinbart, insgesamt einen „schlanken“ Wahlkampf zu machen. Für Begegnungen und Gespräche stehen folgende Personen zur Verfügung (von links): Mathias Lotter, Hubert Burger, Martin Waltert, Katrin Müller, Sascha Diemer, Josef Morschheuser, Alexander Horn, Klaus Burger, Nina Warken, Paul Benz, Gerhard Baumann, Andreas Kolban, Ralph Kinzie, Claudia Wölpper-Murphy, Ute Werr, Kurt Baumann, Dirk Meckelholt, Elmar Hilbert, Hilmar Freundschig, Kevin Hammerich. Bild: Marcel Ditrich

