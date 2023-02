Fokus wird auf das Klima gerichtet

Tauberbischofsheim. Die aktuellen Krisen stellen Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Die Stadt Tauberbischofsheim möchte jetzt in Sachen Klimaschutz anpacken, ihr Engagement ausbauen und Klimaschutz verstetigen.

Hierzu wurde gemeinsam mit dem Stadtwerk Tauberfranken ein Antrag für eine Fokusberatung gestellt, der nun bewilligt wurde. Die Beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu 75 Prozent gefördert. Das Ziel der Fokusberatung ist es, einen Einstieg in den kommunalen Klimaschutz zu bekommen, Maßnahmen zu definieren und Handlungsempfehlungen zur Verstetigung des Klimaschutzes in der Verwaltung zu erarbeiten. „Der vergangene Sommer hat uns die Folgen des Klimawandels spüren lassen, daher ist es jetzt umso wichtiger, uns als Verwaltung gut aufzustellen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger für Klimaschutz zu sensibilisieren und Projekte aktiv umzusetzen. Mit der Fokusberatung möchten wir nun einen nächsten Schritt für mehr Klimaschutz in unserer Stadt leisten“ so Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Mit Unterstützung von Ann-Kathrin Murphy, Klimaschutzmanagerin des Stadtwerks Tauberfranken macht sich die Verwaltung nun auf den Weg. So sollen wichtige Klimaschutzpotentiale der Stadt herausgearbeitet und der Grundstein für kommunalen Klimaschutz in der Verwaltung gelegt werden. Hierzu werden Maßnahmen der Verwaltung, aber auch die Aktivitäten der gesamten Stadt unter die Lupe genommen. Dabei spielen insbesondere Themen wie die Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz, die Reduktion des städtischen Energieverbrauchs, der Ausbau Erneuerbarer Energien, Bildung- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Projekte zur aktiven Klimafolgenanpassung und Biodiversität eine Rolle. Auch die Vorgaben der Bundes- und Landesregierungen, wie die Pflicht zur Erfassung des kommunalen Energieverbrauchs oder die Pflicht zur Installation von PV-Anlagen auf Liegenschaften werden hierbei berücksichtigt.

Zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich des Klimaschutzes hat sich die Stadt Tauberbischofsheim dafür entschieden, neben der Fokusberatung auch die Stelle „Klimaschutzmanagement“ zu schaffen. Ein Antrag auf Förderung der Stelle „Klimaschutzmanagement“ ist bei der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gestellt. stv