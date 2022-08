Eine unvergessliche Zeit erlebt

Main-Tauber-Kreis. Eine unvergessliche und abwechslungsreiche Ferienfreizeit erlebten die Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 15 Jahren sowie die Betreuer der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis auf der wohl berühmtesten Ferieninsel Sylt.

In diesem Jahr war die Sportjugend Heidelberg über denselben Zeitraum ebenfalls mit einer Jugendgruppe vor Ort, wodurch eine tolle Kooperation zustande kam. Das Fünf-Städte-Heim in Hörnum, in dem man in diesem Jahr zum 17. Mal untergebracht war, bot wiederum eine ideale Plattform für ein buntes Freizeitprogramm.

Die Jugendfreizeit bot Action, Spaß und Spannung, so dass für jeden, egal welchen Alters oder welchen Geschlechts immer etwas dabei war. Das Angebot reichte von verschiedenen Spielformen am Strand über Sportwettbewerbe wie Fußball- oder Tischtennisturniere bis hin zu Strandausflügen. Auch ausgiebige Badenachmittage am Oststrand, eine Stadtrallye in Westerland und kreative Challenges waren im Programm enthalten. Begeistert waren die Kinder und Jugendlichen von den Eindrücken und lehrreichen Informationen bei der Wattwanderung. Das Highlight der Freizeit bestand wohl für alle im abwechslungsreichen Programm und das beaufsichtigte Wellenbaden am Weststrand.

Die Betreuer scheuten keine Mühen, um den Kids bleibende Erinnerungen zu schaffen. So gab es beispielsweise eine Bad-Taste Party, bei der alle in seltsamen, völlig alltagsfernen Outfits erschienen, eine Pimp-My-Room-Party, bei der die Kinder und Jugendlichen ihre Zimmer zu eigens gewählten Themen umdekorierten und anschließend ausprobieren konnten.

Neben den Wettbewerben und Lageraufgaben gab es natürlich auch Programmpunkte, bei denen man einen kühlen Kopf und ruhige Hände bewahren musste. Workshops wie Batiken, Lagerbücher basteln oder Postkarten selbst gestalten wurden mehrmals angeboten, so dass jeder die Chance hatte, alles auszuprobieren.

Die mit tollen Programmpunkten gespickte Freizeit wurde immer wieder durch Freizeitphasen, in denen die Kinder und Jugendlichen selbst entscheiden konnten, was sie tun wollten, aufgelockert und entspannt. Die Kids hatten während dieser Zeiten die Möglichkeit, das nahe gelegene Städtchen Hörnum in Kleingruppen zu erkunden, sich mit anderen zum Fußball- und Tischtennisspielen zu verabreden oder einfach auch einmal die Freizeit zu genießen und zum Entspannen zu nutzen.

Nach elf Tagen Aufenthalt fiel den Meisten der Abschied von Sylt dann doch eher schwer. Durch die sehr vielen neu geschlossenen Freundschaften wollte man eigentlich nicht mehr auseinander gehen. Das letzte Highlight markierte die Nachtwanderung zum Weststrand von Hörnum, als die Freizeit feierlich begraben wurde und jeder für sich Abschied nehmen konnte. Für alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bot die Freizeit eine abwechslungsreiche Zeit, in der man soziale Kontakte pflegen konnte.