Eine bewegte und entspannende Weltreise mit tierischen Yoga-Figuren

Tauberbischofsheim. Wo all die Kinder mit ihren Isomatten wohl hinwollen mag sich so mancher gefragt haben, der vormittags über den Wörtplatz ging. Wenn er einen Blick ins Gründerzentrum hätte werfen können, hätte er auch eine Antwort gefunden.

Da saßen die Jungen und Mädchen auf ihren Matten und hörten aufmerksam einer jungen Frau zu: Tanja Mairhofer, die viele wohl vom Kinderkanal kennen. Gekommen war die Moderatorin auf Einladung der Verantwortlichen der Mediothek Angelika Benz und Yvette Driessen. Die Finanzierung dieser Kinder-Uni hatten hatten die Rotarier und die Bürgerstiftung übernommen.

Tut rundherum gut

Tanja Mairhofer, die diesen Vormittag gestaltete, ist nicht nur beim Kinderkanal mit dem blauen Elefanten beschäftigt, sie unterrichtet auch seit über 20 Jahren Yoga. „Ich habe schon als Teenager damit angefangen, als noch kaum jemand etwas damit zu tun hatte,“ erzählte sie. Was sie an Yoga begeistert ist, dass es einfach rundherum gut tut. Und man lerne seinen Körper besser kennen und beherrschen. Und damit auch Kinder Spaß an der Sache haben, hat Tanja Mairhofer ein Buch für sie geschrieben: „Yoga-Quatsch-Kids“.

Aber nach Quatsch, nach Unsinn machen sah es zunächst gar nicht aus. Im Gegenteil. So ruhig und konzentriert hatte man das junge Publikum zuvor noch nie bei einer Kinder-Uni in diesen Räumen erlebt. „Also, das ist hier nicht wie in der Schule, bei Yoga gibt es keine Noten“, erklärte sie den Kindern zu Beginn. „Da gibt es kein Muss, es soll auch nichts wehtun bei den Übungen, es soll einfach nur Spaß machen“, lautet die Devise von Tanja Mairhofer.

Atemübungen

Zunächst einmal hieß es, sich hinzulegen und ein paar entspannende Atemübungen zu machen. Dann kam Bewegung in die Gruppe. Tanja Mairhofer entführte sie auf eine Reise rund um die Welt und zeigte ihnen dabei auf spielerische Weise einige der verschiedenen Yoga-Figuren.

Da ging es mit dem Flieger – schön die Arme bewegen – über die Alpen zum schiefen Turm von Pisa (eine Weile so schräg wie möglich stehen bleiben), weiter nach Afrika, wo sie Kobras, Kamele und Krokodile imitierten, in Australien dann wie Kängurus sprangen und schließlich in Südamerika wie Flamingos auf einem Bein standen, wobei es viel Gekicher gab, als der eine oder andere „Vogel“ umkippte.

Schließlich führte die Lehrerin die Kinder am Ende der Reise in eine geheimnisvolle Höhle hinter einem Wasserfall, wo sie eine Schatzkiste mit funkelnden Edelsteinen fanden. „Das ist euer innerer Schatz, den ihr immer finden könnt, wann immer ihr euch auf eine Reise in diese Höhle hinterm Wasserfall machen möchtet.“

Einschlafhilfe

Nicht nur Tanja Mairhofer hatte die Weltreise mit den Kindern viel Freude gemacht, auch die Jungen und Mädchen hatten ihren Spaß und konnten daneben auch so manchen Tipp mit nach Hause nehmen: Wie man sich entspannen und zur Ruhe kommen kann – etwa, wenn kleine oder auch große Geschwister nerven, eine Klassenarbeit bevorsteht, vor der man Bammel hat, oder man nicht einschlafen kann.