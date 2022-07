Tobias Endres (links) und Ulf Neumann demonstrieren im Rahmen eines Workshops die Möglichkeiten, die Tablets und „Augmented Reality“ für den Unterricht an Schulen bieten. Der Veranstaltung wurde live aus dem neuen „Maker Space“ am Kreismedienzentrum in Distelhausen übertragen.

© LRA MTK, Birgit Hammrich