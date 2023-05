Den Frühling musikalisch begrüßt

Tauberbischofsheim. Der Frühling kommt. Er ist schon da. Mit einem bunten Strauß stimmungsvoller Melodien begrüßten ihn der Männergesangverein Liederkranz, der Frauenchor „Offener Singtreff“ und ein gemischter Projektchor. Das Konzert im Klösterlegarten in Tauberbischofsheim animierte die zahlreichen Besucher zum Mitsingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen die Menschen auf die schönste Zeit im Jahr einstimmen“, erklärte Wolfgang Paetow. Lieder sind nach Auffassung des Vorsitzenden des Männergesangvereins am besten dazu geeignet. Der Nachmittag im Klösterlegarten hatte eine ganze Menge davon zu bieten. Die musikalischen Farbtupfer wetteiferten mit dem sprießenden Grün der erwachenden Natur.

Der Männergesangverein eröffnete unter der Leitung von Mechthild Geiger das Konzert. Das Volkslied „Nun will der Lenz uns grüßen“ durfte zu diesem Anlass nicht fehlen. Mit „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ stimmten die Sänger ein Loblied auf die Schöpfung an.

Mehr zum Thema „Allgäu trifft Franken“ In Hundheim: Ein rundum gelungener Konzertabend Mehr erfahren

Schwungvoll und dynamisch präsentierte sich der Frauenchor „Offener Singtreff“. Für die neue Dirigentin Christa Gutmann war der Auftritt im Klösterlegarten eine Premiere. Lorenz Maierhofers heitere Weise „In der schönen Frühjahrszeit“ war der Beitrag des Singtreffs zum Motto des Konzerts. Eine weitere Facette ihres Könnens zeigten die Damen mit Gospels wie „Burden My Lord“ oder „Babylon Is Falling“. Für den von Mechthild Geiger geleiteten Projektchor hatten sich sangesfreudige Frauen und Männer zusammengefunden, um beliebte Melodien wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Music Is My Life“ einzustudieren. Die Musikbegeisterung steckte an und animierte das Publikum zum Mitsingen.

Die positive Resonanz freute die Verantwortlichen vom veranstaltenden Männergesangverein. „Das neue Konzept mit mehreren Chören ist aufgegangen“, betone Paetow. Der Neuauflage nach der Corona-Zwangspause mache Mut für weitere Veranstaltungen dieser Art. feu