Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erstkommunion - Musikinstrumente als Altarschmuck für den Gottesdienst am Sonntag entwendet / Solidaritätsaktion der Kinder mit der Ukraine Deko zur Erstkommunion in Tauberbischofsheimer Kirche gestohlen

Wenn am Sonntag in der Pfarrkirche St. Martin die Erstkommunion feierlich begangen wird, geschieht das mit nur wenig Dekoration. Der Grund: Ein Teil wurde in den vergangenen Tagen dreist geklaut.