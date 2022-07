Dekan Gerhard Hauk in dene Ruhestand verabschiedet

Abschied nehmen hieß es am Samstag für Dekan Gerhard Hauk. Doch was war das für ein Tag für den Geistlichen? Anstrengend sei es gewesen, sagte er am Abend in der Stadtkirche St. Martin beim feierlichen Eucharistiegottesdienst, doch sehr schön.