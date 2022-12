Tauberbischofsheim. Der Förderverein Krankenhaus Tauberbischofsheim und Seniorenzentrum Haus Heimberg hat neuen Vorstand gewählt – Cilli Döhling ist neue Vorsitzende.

Die nächsten Projekte des Fördervereins hat sie bereits in den Blick gefasst: Ein spezieller Mobilisations- und Pflegerollstuhl für die Fachabteilung für Geriatrie des Krankenhauses soll angeschafft werden und das neue Seniorenzentrum Haus Heimberg wird nach der Eröffnung im Januar einen Demenzgarten bekommen, in dem sich die zukünftigen Bewohner wohlfühlen können. Cäcilia „Cilli“ Döhling ist voller Tatendrang. Schon seit ihrem Eintritt in den Vorstand des Fördervereines vor knapp drei Jahren generiert sie kontinuierlich Spendengelder um solche und ähnliche Projekte für die beiden Einrichtungen zu verwirklichen– diese Aufgabe übernimmt sie jetzt auch als neue Vorsitzende des Fördervereins Krankenhaus Tauberbischofsheim und Seniorenzentrum Haus Heimberg. Sie folgt damit auf Prof. Dr. Hans Ruppin, der nun das Amt des 1. Stellvertreters angetreten hat. N

eu in der Vorstandschaft sind der 2. stellvertretende Vorsitzende Marcel Hofmann, Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums Haus Heimberg, und der 3. stellvertretende Vorsitzende Dennis Sankat, Chefarzt der Abteilung für Konservative Orthopädie und spezielle Schmerztherapie des Krankenhauses Tauberbischofsheim. Bei den Neuwahlen des Vereins im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden sie einstimmig als Mitglieder des Vorstandes gewählt. Karin Syksch bleibt weiterhin Schriftführerin und Dagmar Scheer Kassier.