Blutspender geehrt

Tauberbischofsheim. Verdiente Blutspender aus Tauberbischofsheim und seinen Stadtteilen wurden auch vom Blutspendedienst Baden-Württemberg und der Stadt geehrt. 14 Personen erhielten Ehrenurkunde und -nadel sowie Geschenk als Anerkennung für ihr Engagement.

Bürgermeisterin Anette Schmidt sagte: „Blutspender sind Alltagshelden und retten mit ihrem Engagement Leben. Sie setzen sich mit ihrer Blutspende aktiv für andere ein, nehmen sich Zeit für Menschen, die Hilfe brauchen, und übernehmen Verantwortung in unserer Gesellschaft. Da ist es uns ganz wichtig, Danke zu sagen. „

Aufgrund der Corona-Situationen wurde in der Kernstadt auf die Ehrung in einer Gemeinderatssitzung verzichtet. Die Auszeichnungen wurde per Stadtbote überreicht. Auf den Stadtteilen erhielten die fleißigen Blutspender Besuch von dem jeweiligen Ortsvorsteher.

Folgende Personen wurden geehrt: Zehnmaliges Blutspenden: Antonia Dieno, Nika Engert, Laura Englert, Sandra Göller, Maike Hamann, Andreas Lang, Patric Pfaff; 25-maliges Blutspenden: Benjamin May; 50-maliges Blutspenden: Wolfgang Bader, Karl Heinrich Gausling, Markus Höflein; 75-maliges Blutspenden: Anton Hammerich, Jürgen Reinhard, Sven Sorge. stv

